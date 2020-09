Avante e PL se unem em São Gonçalo com chapa majoritária encabeçada por Capitão Nelson

SÃO GONÇALO - Os diretórios municipais dos partidos Avante e PL oficializaram os nomes que disputarão as eleições de novembro. Capitão Nelson (Avante), ex-deputado estadual e vereador licenciado, será o cabeça da chapa majoritária, tendo Sergio de Oliveira Gevu (PL) como vice. A convenção, realizada na sexta-feira (11) no Centro, também definiu os candidatos a vereadores da coligação.

“A maioria das nossas propostas é baseada na mudança de atitude para que consigamos avançar e melhorar sem gastar um centavo a mais do que o necessário do erário público”, afirmou o prefeitável. Já o candidato a vice falou da satisfação de participar desta corrida eleitoral ao lado do prefeitável. “Conheço bem o Capitão Nelson, sua honestidade e integridade, e não tive dúvida nenhuma em decidir estar aqui”, declarou Gevu. Para obedecer o distanciamento social, o evento – exclusivo para os candidatos – foi dividido em duas reuniões.