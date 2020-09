Donos de restaurantes se unem para retomada gradual da gastronomia em São Gonçalo

SÃO GONÇALO - De volta desde quinta-feira (17), a Rota São Gonçalo Gastronomia e Entretenimento deve unir e fortalecer economicamente os empresários do ramo na cidade. Assim esperam os donos dos 22 restaurantes filiados, que contam com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pesca e Trabalho. Criada em julho de 2018, com o apoio do Sebrae Leste Fluminense, a Rota procura oferecer à população de São Gonçalo locais de diversão com qualidade e boa gastronomia, sem precisar que o morador saia do município para buscar lazer em outras localidades. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, mesmo sendo criada em parceria com o poder público, a direção da associação é de responsabilidade total dos empresários do município. A Secretaria e o Sebrae só atuariam como norteadores quando fosse necessário. “Nosso objetivo é fazer com que os empresários cada vez mais optem pela formalização das suas empresas e que estas sejam modelo de ética e com produtos e atendimentos diferenciados”, disse.

Durante o período da pandemia, muitos dos estabelecimentos sentiram o impacto de ter que suspender temporariamente suas atividades. Para não quebrarem, a criatividade e a inovação fizeram a diferença para as empresas que integram a Rota, já que muitos tiveram que aderir ao serviço de entrega em domicílio. “Muitos estabelecimentos tiveram que se reinventar durante a pandemia, já que nunca haviam trabalhado com delivery. Outros empresários também investiram em novas receitas e no treinamento dos entregadores, para que o atendimento continuasse com excelência", disse Phablo Damarcio, proprietário da cervejaria Dois Lados.

A retomada dos estabelecimentos da Rota, após a liberação da Prefeitura, precisou seguir medidas exigidas pela Fiscalização de Posturas, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, além das obrigações de lotação restrita, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel. Durante o evento de relançamento, um encontro presencial no salão nobre do Business Center, no Centro, foi possível trocar experiências, dar visibilidade e criatividade entre os empresários e apresentar os benefícios para quem faz parte do grupo, além de facilitar a compra de insumos, a contratação de serviços e aumentar e fortalecer a clientela. Para Gabriela Nogueira, proprietária do Star’s Burger e da Bravo Pizzaria, a reunião trouxe aspectos bem positivos que valorizam o empresário através da troca de experiências e ajuda mútua: “Estou há cinco meses e já aprendi muito, principalmente com o curso de capacitação do Sebrae. Neste tempo pude aprender lições importantes, como atender ao meu cliente com excelência e valorizar o meu funcionário”.

Para manter o consumidor em São Gonçalo, o grupo apresentou um calendário anual com eventos, capacitação, workshop, palestras voltados ao empresário, ao funcionário e ao público. Além do fortalecimento das redes de empresário do ramo de gastronomia e entretenimento através de um grupo coeso com o apoio do poder público. “O nosso desafio é mostrar aos outros empresários e ao público da cidade que nós temos locais de qualidade e que não é preciso sair da cidade para se divertir com preço justo e bom atendimento e qualidade”, completou Phablo.