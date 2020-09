São Gonçalo dá desconto em parcela única do pagamento de IPTU e outras taxas

SÃO GONÇALO - A Prefeitura divulgou, em Diário Oficial, o calendário para entrega dos carnês e pagamento dos tributos referentes ao exercício de 2021. O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD), Taxa de Fiscalização e Controle, Taxa de Autorização de Publicidade e a Taxa de Inspeção Sanitária poderão ser pagos em cota única, com 5% de desconto.

Quem preferir também pode realizar o pagamento em até 12 cotas mensais, porém sem desconto. Todos os tributos de 2021 somente poderão ser pagos a partir do dia 4 de janeiro do próximo ano, nas agências bancárias conveniadas e casas lotéricas credenciadas. Os contribuintes que não receberem as guias de IPTU e Taxa de Coleta Domiciliar deverão acessar a página da Prefeitura, no site www.pmsg.rj.gov.br, na aba de serviços, ou precisarão se dirigir à Secretaria de Fazenda para retirar a segunda via.

Apenas o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) não apresenta opção de cota única com desconto, devendo ser pago, desta forma, no dia 10 de cada mês, com base nas operações tributáveis referentes ao mês anterior. No caso do dia 10 cair em um sábado, domingo ou feriado, o tributo é prorrogado para o primeiro dia útil posterior. Todo o calendário pode ser acessado em servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2020_09_14.pdf .