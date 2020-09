Exposição fotográfica propõe reflexão sobre nossos maus hábitos no uso da água

SÃO GONÇALO - O novíssimo Mirante de Contemplação Professor Elmo da Silva Amador, no bairro de Neves, inaugura nesta terça-feira (22) às 14h a exposição "Água: da abundância à escassez", que retrata a questão hídrica no Brasil, com foco maior no estado do Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara e propõe a reflexão sobre a poluição dos mananciais, os impactos das mudanças climáticas e os maus hábitos que desperdiçam este bem essencial à vida. A mostra traz dez painéis de 2,5 x 1,2 metros com 26 imagens clicadas por 12 fotógrafos, reunidas em 2016 para o Seminário Crise Hídrica no Brasil. Passados quatro anos do primeiro lançamento das fotos, as questões ali evidenciadas continuam cada vez mais oportunas.

"Precisamos incentivar a cultura da preservação ambiental e o turismo ecológico", intenciona o secretário municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Carlos Ney Ribeiro. "A iniciativa propõe a cada um de nós um questionamento sobre nossa relação com a água e como isso afeta todo o ambiente, além de uma ótima oportunidade de debatermos o tema do saneamento", diz Gláucio Teixeira Brandão, biólogo e subsecretário municipal do Ambiente de São Gonçalo.

A exposição faz parte da programação comemorativa pelos 130 anos da emancipação político-administrativa da cidade e fica em cartaz até 10 de janeiro de 2021. Tem supervisão do renomado fotógrafo Custódio Coimbra, consultoria de Jayme Zettel e curadoria de Joana Coimbra. O mirante fica no Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, à Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo da 73ª DP.