São Gonçalo já realizou mais de 12 mil testes em unidades de saúde, contabilizando 1.217 testes reagentes para sífilis e 389 casos de sífilis congênita Divulgação

Por

SÃO GONÇALO - Como forma de promover a prevenção e o cuidado, o Programa Municipal IST/AIDS, da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 19 (segunda) e 23 (sexta) de outubro, a partir das 9h, testagem rápida para sífilis, hepatite e HIV, além da distribuição de preservativos, em diversas unidades de saúde da cidade. A atividade faz parte da comemoração pelo Dia Nacional de Combate à Sífilis, que virou lei e é celebrado anualmente em todo terceiro sábado de outubro. De janeiro até o momento, o município de São Gonçalo realizou mais de 12 mil testes em unidades de saúde, contabilizando 1.217 testes reagentes para sífilis e 389 casos de sífilis congênita - quando a mãe passa a doença para o recém nascido durante a gestação.

Participam da ação a Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis Cazuza, na Parada 40, e os polos sanitários Porto do Rosa, Rio do Ouro e Jorge Teixeira de Lima (Jardim Catarina), Hélio Cruz (Alcântara), Washington Luiz (Zé Garoto), Clínica Dr. Zerbini (Arsenal) e Clínica Gonçalense do Mutondo.

Publicidade

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal IST/AIDS, Monique Gonzalez, os profissionais da rede vêm passando por cursos constantes de capacitação e reciclagem no assunto, e a proposta é ampliar e descentralizar cada vez mais a testagem rápida no município, fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao teste