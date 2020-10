O atendimento é na loja 285, com distribuição de senhas a partir de 14h Divulgação

SÃO GONÇALO - Como parte da programação de campanha do Outubro Rosa na cidade, o São Gonçalo Shopping promove hoje e amanhã (dias 20 e 21 de outubro), em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, uma ação de corte de cabelo para doação à confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. O atendimento é na loja nº 285, no 2º piso, das 15h às 20h, por ordem de chegada, com distribuição de senha a partir das 14h.

No mesmo local, até dia 31 de outubro, também é possível agendar exames de mamografia e preventivo, a serem realizados no Espaço Rosa, unidade municipal de saúde da mulher. Para isso, a loja fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e a paciente deve apresentar o pedido do médico do SUS, cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias). O shopping fica na Av. São Gonçalo 100, Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5) - tel.: (21) 3514-3850.

E no sábado, dia 24, a ação de corte e doação de cabelo será no próprio Espaço Rosa, que está de endereço novo: Rua Francisco Portela nº 2744, Zé Garoto. “Pequenos gestos podem valer muito mais do que se imagina. É ter a possibilidade de trazer aquele brilho no olhar de quem sofre com o tratamento da doença”, declara a coordenadora da unidade, Natália Rodrigues, local onde uma média de 15 pessoas por semana recebem o diagnóstico positivo após o resultado da biópsia e no mesmo local recebem acompanhamento psicológico e clínico.

Os cortes de cabelo são realizados pelo cabeleireiro Sergio de Mattos, conhecido como Serginho Tesoura de Ouro. Colecionador de dezenas de prêmios, já se apresentou em diversos programas de TV.



“A parceria do Espaço Rosa comigo já tem três anos, mas sempre fiz trabalho social fora. Escolhi essa profissão para trazer alegria às pessoas, melhorar a autoestima delas e nada melhor que fazer em mulheres que passam pelo câncer. É uma honra estar nesse projeto que faz as pessoas terem um sorriso no rosto, porque estou com elas constantemente, acompanho o processo e sentimos no coração o sofrimento. É muito satisfatório você ver as pessoas naquela situação e ver o semblante em saber que sua beleza não acabou, que a vida não para após o câncer. Já tive caso de raspar a cabeça da paciente e reaproveitar o mesmo cabelo para fazer a peruca", conta.