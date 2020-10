Por O Dia

SÃO GONÇALO ultrapassou o número de 16 mil pacientes curados do novo coronavírus nesta quarta-feira (21). O município registra até o momento 17.670 casos confirmados e 710 mortes, com outros seis óbitos sob investigação. Os cinco bairros com maior número de pessoas contaminadas são o Jardim Catarina (1.706), Trindade (452), Itaúna (404), Mutondo (344) e Mutuá (302).

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade apresenta, atualmente, baixo risco de contaminação, estando na classificação Amarelo 1. O índice leva em consideração o percentual de ocupação de leitos de UTI e enfermarias dedicados à covid-19; taxa de variação de óbitos por semana; taxa de variação de pacientes internados por semana; e percentual de casos confirmados da doença nas duas últimas semanas.

São Gonçalo mantém os hospitais Franciscano Nossa Senhora das Graças (conhecido como das Freiras), em Lagoinha, e Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus), no Centro, como referências para internação dos pacientes. Ambos somam quase 100 leitos, sendo 30 de unidade intensiva. A cidade também criou seis novos leitos de UTI no Pronto Socorro Infantil.

Agentes de Controle de Endemias continuam percorrendo, diariamente, todos os bairros e unidades de saúde para proteger a população e os profissionais de saúde. As equipes, utilizando as motofogs, fazem sanitização com a mesma tecnologia e produto utilizados em Wuhan, na China, que é o quaternário de amônio de quinta geração diluído em glicerina vegetal. O produto age como uma película que mata os micro-organismos (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e ainda forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado.



A Secretaria de Saúde também mantém abertas seis unidades com testagem rápida, sorologia e swab para a população. Nos últimos seis meses a cidade realizou mais de 100 mil exames. De acordo com médicos da rede, a testagem ajuda a traçar politicas publicas para o combate e controle da doença.