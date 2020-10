A Vigilância Ambiental também intensificou as ações de prevenção a doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, já que é comum as pessoas reverenciarem seus entes queridos com vasos de flores Divulgação

SÃO GONÇALO - Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, a Prefeitura decidiu limitar por hora a presença de até 50 visitantes dentro dos cemitérios públicos de Pacheco, São Miguel, Ipiíba e São Gonçalo no Dia de Finados (02/11). A Coordenadoria de Administração Funerária preparou um esquema especial para a data através de um trabalho de conservação, limpeza e pintura das quatro unidades. As visitas vão funcionar das 8h às 16h e haverá aferição de temperatura e a disponibilização de álcool em gel na entrada, além de ser exigido o uso da máscara de proteção individual. Este ano, excepcionalmente, não será montada estrutura de tendas e palco para missa. Segundo o padre André Luiz Bastos Siqueira, pároco da Igreja Matriz de São Gonçalo, os fiéis poderão participar da Santa Missa de Finados às 8h, 10h ou 16h, presencialmente, realizando inscrição on-line pelo Facebook da paróquia, ou assistir através das redes sociais na página Voz do Amarante.

As equipes de combate ao coronavírus, utilizando as motofogs, estão sanitizando todos os cemitérios com a mesma tecnologia e produto utilizados em Wuhan, na China. O material usado nesta higienização é o quaternário de amônio de quinta geração diluído em glicerina vegetal. O produto age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado. A Vigilância Ambiental também intensificou, nesta semana, as ações de prevenção a doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, já que é comum as pessoas reverenciarem seus entes queridos com vasos de flores.