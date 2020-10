Parentes criaram para Kevin um canal no YouTube e um perfil no Instagram para compartilhar com o público o dia a dia divertido do menino Divulgação

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

SÃO GONÇALO - Kevin Silva de Carvalho Bueno, de apenas cinco anos de idade, ganhou o troféu Famosos da Internet, do Programa da Eliana, transmitido pelo SBT, pelo vídeo que protagoniza e que viralizou nas redes sociais, em que se desculpa com sua mãe Danielle Silva de Carvalho, de 36, por ter usado o cartão dela para fazer uma compra de R$200 no site Free Fire.

"Fiz a besteira de adicionar o número do meu cartão de crédito à minha conta no Google, para facilitar um reembolso, e Kevin, que é muito esperto, achou e gastou com diamantes", resume Danielle. "O vídeo em que ele me pede desculpas correu o mundo e, antes de ser premiado, Kevin e eu ainda aparecemos e até fomos entrevistados por outros programas, como o Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo".

A gravação ficou conhecida como "Respila mamãe", devido à frase entoada várias vezes pelo menino para acalmar a mãe, que lhe deu a maior bronca. "Eu vou te ajudar! Eu vou trabalhar pra você! Eu vou arrumar a casa todo dia pra você! Vou arrumar a cama de todo mundo! Mas pelo menos deixa esse diamante pra mim! Eu não vou fazer mais isso, eu prometo! 'Respila, respila, respila' fundo!", diz ele aos prantos na gravação. Até o DJ Alok assistiu e se divertiu, prometendo dar ao menino diamantes de presente.

Diante de tanta repercussão, parentes de Kevin criaram para ele um canal no YouTube (Canal Kevin Bueno) e um perfil no Instagram (@Mekevinbueno) para compartilhar com o público o dia a dia divertido do menino-prodígio-digital. "Mas quem monitora essas páginas somos nós, pois ele ainda é uma criança muito pequena. A intenção dessas redes é interagir com todos aqueles que gostam do meu filho", garantiu a mãe.