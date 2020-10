Rodrigo Piraciaba e Carlos Marcelo, professores e chapa candidata à Prefeitura Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/10/2020 10:22 | Atualizado 29/10/2020 11:54

SÃO GONÇALO - O professor de Matemática e candidato a prefeito Rodrigo Piraciaba (Partido Social Brasileiro - PSB), 44 anos, cumpre uma agenda de campanha modesta, mas vem ganhando visibilidade em suas caminhadas, nas quais, segundo ele, sente as pessoas e suas realidades e leva esperança de tempos melhores."Nesta campanha, desde o início, estou em contato direto com o povo. Esse deve ser o espírito de um ser humano, de um político. Assim, sigo a minha campanha, de cabeça sempre erguida sempre, com carinho e paixão de ouvir os cidadãos gonçalenses. Uma campanha digna e limpa, com custos reduzidos, e sem coligação com nada nem ninguém que lembre a velha política que sempre imperou na cidade. Exatamente da forma que quero governar a cidade", assegura ele, nascido e criado na cidade, cujo grito de guerra na disputa deste ano é "Resgata São Gonçalo".

Piraciaba já disputou uma vaga de vereador pelo PSOL em 2016. Evangélico, nascido e criado no bairro do Pita, cursou Engenharia na UFF e Matemática na Uerj-FFP, além de especialização em Gestão de Pessoas pela FGV-Rio. Com foco na educação, quer trazer uma universidade federal para São Gonçalo. Ele iniciou sua carreira de 25 anos como professor nos colégios Laplace e Impacto, localizados na cidade e foi diretor da Elite Rede de Ensino. Também trabalhou na administração de diversas empresas privadas, sendo ainda gestor de negócios. O prefeitável tem como principal pilar de suas propostas o controle dos gastos públicos, a transparência na gestão e a sustentabilidade.

Publicidade

Seu vice na chapa é o também professor gonçalense Carlos Marcelo, do mesmo partido. Criado entre os bairros Engenho Pequeno e Zé Garoto, é filho de uma professora de Matemática da rede pública e de um funcionário da Universidade Federal Fluminense. Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ/FFP, unidade situada em São Gonçalo, atuou como professor, coordenador e diretor de várias instituições de ensino do município. Desde 2007 integra a rede estadual de Educação. "Esse sou eu, filho, marido, pai de três, professor e um apaixonado pelo nosso município, que acredita nas mudanças dentro de uma proposta participativa, humana e honesta, visando o bem-estar social e maior qualidade de vida ao cidadão gonçalense", diz Carlos.

Conheça algumas das principais propostas da dupla postulante ao cargo máximo do Executivo do segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro (mais informações no site www.rodrigopiraciaba.com.br e nas redes sociais):

Publicidade

1) Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - "Nosso objetivo é criar uma política específica para estimular o desenvolvimento dessas atividades em São Gonçalo, valorizando todas as formas artísticas e manifestações culturais. Além do aspecto de entretenimento para a população, tais atividades também são fomentadoras de negócios e geração de empregos para a cidade. Entre as ações do programa, pretendemos criar o Centro de Desenvolvimento Artístico, apoiado pela Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), incentivar as produções culturais, promover competições esportivas e desenvolver um programa voltado para a terceira idade";

2) Meio Ambiente e Sustentabilidade - "Neste novo cenário econômico em que vivemos, com o aproveitamento sustentável dos recursos naturais, é vital criar programas que vão nortear o futuro crescimento da cidade. Nossa ideia é investir em um planejamento estratégico para estabelecer toda a infraestrutura necessária para uma cidade sustentável. Vamos implantar uma gestão de resíduos sólidos com ênfase nos parâmetros de sustentabilidade e regularizar o aterro sanitário de resíduos sólidos em consórcio com cidades vizinhas";

Publicidade

3) Segurança - "Nossa proposta de governo está ancorada em dois pontos centrais, que são o planejamento necessário para controlar a ação criminal, incluindo o combate às drogas e roubos, e o uso de um sistema de inteligência para detectar as manchas do crime em São Gonçalo. Queremos instaurar um Centro Integrado de Controle e Inteligência com o envolvimento dos órgãos de segurança e investir em tecnologia para implantar um sistema de videomonitoramento na cidade para combater a criminalidade";

4) Trânsito - "Este é um ponto que deve ser tratado dentro das nossas propostas para o ordenamento público e conservação de São Gonçalo. A ideia, neste caso, é desenvolver ações com a Guarda Municipal, visando o respeito às leis de trânsitos, aos pedestres, aos motoristas e aos bens públicos da cidade";

Publicidade

5) Serviços - "Com o apoio da tecnologia, um dos nossos objetivos é estabelecer serviços que simplifiquem e tornem o dia a dia dos cidadãos mais prático, eliminando a burocracia e a perda de tempo, o que gera custos para a administração pública de uma cidade".

Veja o perfil dos demais candidatos à Prefeitura de São Gonçalo clicando AQUI