SÃO GONÇALO - Única candidata feminina à Prefeitura gonçalense, Dayse Oliveira (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU), 54 anos, ficou sem direito à cessão de horário no programa eleitoral gratuito devido à "cláusula de barreira" (nova regra que se inicia no pleito deste ano, que cede o espaço em rádio e TV de acordo com o desempenho eleitoral de cada partido). Mas, mesmo com esse empecilho, a prefeitável conquista cada vez mais a atenção do eleitorado graças à força digital multiplicadora da internet. A ferramenta veio a ser ainda mais útil durante esta pandemia, cuja obrigatoriedade de distanciamento social a candidata vem respeitando à risca. Por meio de suas redes sociais, ela reconta sua trajetória, mostra seus valores, divulga seu plano de gestão da cidade e interage com a população on-line.

Graduada em História e mestre em Educação, Dayse é professora da rede estadual de ensino e ativa militante socialista e dos movimentos 'Quilombo Raça e Classe' e 'Mulheres em Luta', os quais fundou. Antes de ser uma das fundadoras do PSTU, ela integrou o Partido dos Trabalhadores (PT). Já foi diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) e da Central Sindical e Popular CSP-Conlutas, dos quais também participou da fundação. Atualmente integra a Secretaria de Gênero e Combate à Homofobia. Foi candidata a vice-presidente do Brasil na chapa encabeçada por José Maria de Almeida, o Zé Maria, nas eleições presidenciais de 2002. Foi candidata a prefeita de São Gonçalo em 2004 e a senadora pela Frente de Esquerda no Rio de Janeiro em 2006 e 2012, porém não se elegeu. Em 2014, foi candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro, ficando em 5º lugar na disputa. Naquele segundo turno, Dayse não apoiou nenhum candidato e defendeu o voto nulo. Repetiu o feito nas eleições de 2018.



"Priorizamos as lutas cotidianas da classe trabalhadora e utilizamos as eleições pra ampliar a divulgação das nossas ideias e denunciar a falsa democracia em que vivemos. Temos como projeto governar com os conselhos populares. Os trabalhadores de São Gonçalo irão decidir sobre 100% do orçamento da Prefeitura", diz a candidata, que tem como vice na chapa o historiador Roberto Baeta, 47 anos. Morador de São Gonçalo e formado pela Universidade Federal Fluminense, ele é professor das redes estadual e municipal de Educação, atuando em escolas de São Gonçalo e Saquarema, respectivamente.

Conheça algumas das principais propostas da dupla postulante ao cargo máximo do Executivo do segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro (mais informações também na página facebook.com/DaysePstu/ ):

Educação

"Defendemos uma educação pública de qualidade, com mais investimento e valorização dos trabalhadores. Por isso, queremos garantir uma reivindicação histórica da categoria: cinco salários-mínimos para professor e 3,5 para funcionários de escola. Também é preciso diminuir o número de alunos por turma. Para isso, temos que abrir mais concursos, além de incorporar os terceirizados aos quadros do município. Queremos fortalecer os Conselhos Escolares e a Gestão Democrática, com maior diálogo, participação e controle pela comunidade escolar, além de eleição direta para diretores. É fundamental uma política de combate ao racismo, machismo, LGBTfobia e xenofobia nas escolas e também educação sexual para que os jovens saibam se proteger. É preciso construir Centros de Educação Infantil (creches) públicos para atender toda a demanda. Somos contra o retorno às aulas presenciais enquanto não houver vacina, testes em massa ou controle da pandemia. Apoiamos a greve dos profissionais da Educação pela vida. Mas é preciso garantir alimentação às famílias dos alunos nesse período, já que muitos dependem das refeições servidas nas escolas".



Saúde

"Queremos a incorporação dos leitos privados ao SUS, com fila única para todos os atendimentos; a realização de testes em massa de Covid-19 nos postos de saúde e do programa Médicos de Família; a conversão imediata da Policlínica do Vila Três para tratamento de Covid-19 (a unidade está pronta, basta equipar e contratar pessoal especializado); e a efetivação dos profissionais de saúde municipais, hoje com vínculos precários, como terceirizados e O.S.".



Segurança

"A política de guerra às drogas em mais de 30 anos não diminuiu a violência nem o controle do tráfico e das milícias sobre os territórios. Precisamos mudar essa política. Defendemos a legalização das drogas para pôr fim ao tráfico e à criminalização da juventude pobre e ao mesmo tempo o tratamento de saúde pelo SUS para os dependentes químicos. A Guarda Municipal deve servir exclusivamente para a segurança patrimonial, não para reprimir trabalhadores ambulantes e camelôs. Queremos também, a partir do município, discutir o papel da Polícia Militar do RJ. Queremos um outro tipo de polícia, civil, desmilitarizada, controlada pelos trabalhadores, com comandos revogáveis eleitos em cada bairro e comunidade e o direito à sindicalização".



Meio Ambiente

"Quase 20% dos imóveis de São Gonçalo não têm esgoto sanitário. E, do esgoto que é coletado, menos de 20% é tratado. Ou seja, tudo isso acaba indo para a Baía da Guanabara. Defendemos um programa de obras públicas para que 100% do esgoto seja tratado e coletado. Para fazer isso, temos que acabar com a farra das empreiteiras com uma empresa municipal de obras públicas sob controle dos conselhos populares, pois são os trabalhadores que devem governar a cidade. Além disso, também é importante que se construa um amplo programa de despoluição e revitalização da Baía da Guanabara junto aos demais municípios da orla da Baía. Elaborar um programa de educação ambiental com bases científicas, em parceria com a Uerj FFP, o IFF de São Gonçalo e as escolas públicas da região".



Trânsito

"É preciso investir pesado em transporte público de massas: tirar do papel a Linha 3 do Metrô e a Estação das Barcas de São Gonçalo, criar uma empresa municipal de transportes que ofereceça ônibus de qualidade para todos os bairros, com maior amplitude de horários e mais barato, e investir em ciclovias para deslocamentos menores".



Infraestrutura/urbanização

"Hoje, 29,6% dos domicílios da cidade não possuem esgotamento sanitário adequado e apenas 28,7% das vias públicas são urbanizadas (ou seja, com bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Em vários bairros, é só chover forte que alaga tudo. Temos que investir em um programa permanente de manutenção das redes de águas pluviais e dos rios canalizados para evitar os alagamentos. Também é preciso levar água potável a todos os gonçalenses. É um absurdo que em 2020 uma grande parte da população de São Gonçalo não tenha acesso a água potável".



Lazer

"O Teatro Municipal de São Gonçalo tem que ser aberto (passada a pandemia) sob administração dos próprios artistas e profissionais de cultura, sem PPP nem O.S. É preciso ampliar o financiamento à cultura e a todas as modalidades artísticas. As praças públicas da cidade devem ser um espaço convidativo à arte e à cultura. Queremos construir uma parceria com a Uerj-FFP para a criação de uma editora voltada à publicação literária e científica local. Não se pode falar em lazer hoje em dia sem mencionar a internet. Queremos disponibilizar gratuitamente pontos de wi-fi em cada bairro e comunidade de São Gonçalo, para que a população mais pobre também tenha acesso à internet de qualidade".



Serviços

"A Prefeitura deve viabilizar condições dignas de vida a todos trabalhadores de São Gonçalo. Queremos construir lavanderias públicas e restaurantes populares em cada bairro e comunidade. Isso é também uma forma de combater a dupla jornada de trabalho das mulheres e lutar contra o machismo. Queremos bibliotecas comunitárias também espalhadas pelos bairros e favelas, para promover a leitura e o desenvolvimento cultural. O direito à moradia digna deve ser assegurado através da construção de moradias populares".