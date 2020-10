O administrador de empresas Roberto Sales (PSD), ex-deputado federal e atual prefeitável Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/10/2020 22:59 | Atualizado 29/10/2020 23:59

SÃO GONÇALO - O prefeitável Roberto Sales (Partido Social Democrata - PSD), 42 anos, vem se dedicando a caminhadas e reuniões diárias para interagir com o eleitorado, ouvindo suas demandas e expondo pontos de seu plano de governo. Dos inúmeros bairros que percorreu nas últimas sete semanas, Alcântara tem sido um importante ponto de encontro, já que se trata do maior centro comercial do município, com alta circulação de pessoas e centenas de lojistas e autônomos que tentam se erguer economicamente após longos meses de isolamento social - uma grande preocupação para Sales. Entre as propostas apresentadas pelo candidato a prefeito a este público está a acessibilidade para deficientes físicos nas calçadas e a implementação de banheiros químicos em pontos estratégicos para uso principalmente de vendedores ambulantes e motoristas de ônibus. Ele também pretende criar um sistema de gerenciamento de solicitações e reclamações da população por meio de uma linha direta de comunicação com a Prefeitura.

Roberto Sales é casado há 15 anos e pai de uma menina. Carioca de nascimento, trabalha desde a pré-adolescência, já tendo sido servente de pedreiro, jardineiro, garçom, balconista, catador de lixo, camelô, vendedor, catador de estrumes, empacotador, entre outras atividades. Formou-se em Administração de Empresas e trabalhou na iniciativa privada ocupando cargos de gerência nas áreas de Compras, Contratos, Recursos Humanos e também em meios de comunicação. No ano de 2012, foi eleito vereador em São Gonçalo, com 4.044 votos. Foi membro da Executiva municipal do Partido Republicano Brasileiro (PRB), que ajudou a fundar quando ainda era o antigo Partido Municipalista Renovador (PMR). Nas eleições de 2002 a 2010, Sales coordenou as campanhas do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Em 2013, assumiu a Secretaria Municipal de Pesca de São Gonçalo. É dele o projeto do Mercado Municipal de Peixe e o Complexo Pesqueiro de São Gonçalo. Em 2014 se elegeu deputado federal, com mais de 124 mil votos, sendo o primeiro em número de votos pelo PRB-RJ e o quinto no ranking do PRB Nacional. Na Câmara Federal, defendeu projetos voltados para a pessoa idosa, a juventude e o aumento do número de transplantes e de doadores de órgãos no país.

"Escutar o povo é fundamental. Quem mora em São Gonçalo sabe o quanto tem sofrido com o abandono da cidade. São serviços que não funcionam ou estão bem abaixo da qualidade que desejamos e merecemos. São Gonçalo precisa de uma gestão transparente e presente. Ofereço minha humildade para ouvir, aprender e dar o meu melhor pela nossa cidade", afirma ele. Seu vice na chapa é o médico Isac Esteves, do Partido Trabalhista Cristão (PTC). Morador de São Gonçalo há 65 anos, onde contabiliza já ter atendido aproximadamente dez mil pacientes, Dr. Isac é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem pós-graduação em Gestão Pública de Saúde. Criador da Farmácia Popular do Brasil, ele foi presidente do Instituto Vital Brazil, sediado em Niterói. Foi candidato a vice-prefeito em 1999, na chapa encabeçada por Alice Tamborindeguy, ficando em terceiro lugar.

Conheça algumas das principais propostas dessa dupla postulante ao cargo máximo do Executivo do segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro:

Prioridades de governo = "Além da saúde, da educação e da segurança pública, também a geração de emprego em pelo menos 20 mil novos postos de trabalho dentro do município, para que nosso povo veja seus filhos crescerem e a família tenha mais qualidade de vida; a excelência na gestão, reduzindo os custos, diminuindo os gastos desnecessários, informatizando o sistema administrativo; e a valorização dos servidores públicos de acordo com o aumento de receita, proporcionando melhores condições de trabalho".

Críticas à atual gestão = "O atual governo trabalhou para pagar dívidas de outros governos, mas faltou iniciativa em Brasília pra trazer recursos e faltaram projetos para inovar e modernizar São Gonçalo".

Escolha do vice = "Dr. Isac Esteves é um médico pediatra muito conceituado em nosso município, que vai nos ajudar muito em nossa prioridade que é a saúde".

Cultura = "Vou fazer uma parceria público-privada para operar o Teatro Municipal. Vamos apoiar a cultura e descobrir as vocações e potencialidades de nosso município. Irei apoiar instituições filantrópicas para promover a cultura através de teatro, dança, música e outras atividades, fazendo com que São Gonçalo retome o protagonismo nessa área. Pós-pandemia todos os eventos retornarão, e todos os eventos existentes continuarão. Criaremos um calendário cultural, esportivo e de eventos em nosso município".

Saneamento = "A Cedae não cumpriu o acordo de realizar o saneamento e o abastecimento. Faremos uma parceria público-privada para que em 30 anos seja resolvido esse problema. Vou criar um plano de prevenção a enchentes, atuando com ação educativa em visita às obras, orientando os moradores para construir acima do nível do mar. Vou equipar a defesa civil, cobrar do Governo do Estado a dragagem e a canalização dos rios Imboaçu e Alcântara, instalar o sinal sonoro em áreas de risco e enviar mensagens de texto para população".

Educação = "Outra prioridade. Vou implantar o ensino integral em parte do ensino fundamental, na faixa etária de 9 a 14 anos, com foco no amor e no respeito à pátria, aos pais e ao próximo; reformar as escolar, climatizando e dando melhor condição de trabalho aos professores; ampliar a EJA para dar cidadania a jovens e adultos; firmar convênios e parcerias com universidades e cursos existentes em nosso município; fomentar para que sejam criadas vagas para jovens aprendizes terem o primeiro emprego. Conseguirei também mais ônibus escolar para apoiar os alunos do infantil, fundamental, ensino médio e universitários".

Saúde = "Saúde e segurança são prioridades em meu governo. Vou criar centros de referência em cardiologia, cirurgia oncológica, ortopedia, pediatria e um centro de acolhimento a gestantes. Vou colocar sete postos de saúde funcionando 24 horas no município e concluir a policlínica de Alcântara. Quero acabar com essa covardia de só conseguir marcar exames e consultas com rapidez apenas quem conhece alguém na prefeitura ou algum político próximo".

Economia = "Vou criar incentivo fiscal para atrair indústrias e empresas de grande porte para a cidade, promovendo também mais segurança perto de bairros industriais como Guaxindiba, Neves, Gradim, Arsenal e Laranjal".

Trânsito e transportes = "Prometo criar cinco quilômetros de ciclovia, lutar no governo federal para trazer os meios transporte em massa, fomentar o transporte marítimo entre bairros e pontos turísticos, rever o plano diretor na área de mobilidade urbana, criar parceria público-privada em mobilidade urbana".