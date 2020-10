Os exames poderão ser marcados em um desses quatro endereços: Shopping Partage, São Gonçalo Shopping, Centro de Imagem e Espaço Rosa Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Após realizar a marcação de 8 mil exames no mutirão de mamografia durante o mês de outubro, a Secretaria de Saúde do município aumentou o prazo de agendamento até 13 de novembro devido à grande demanda. Os exames poderão ser marcados em quatro endereços: Shopping Partage, São Gonçalo Shopping, Centro de Imagem e Espaço Rosa, de segunda a sexta-feira, em diferentes horários entre 10h e 17h (veja relação ao final da matéria).

Segundo o secretário de Saúde, Jefferson Antunes, o resultado de ações como essa costuma impactar positivamente a população, pois alerta para a necessidade do exame. "Queremos atender todas as mulheres com mais de 40 anos que necessitem de realizar o exame, daí ampliarmos o prazo. Temos que reforçar a importância de adoção de hábitos saudáveis à postura de atenção das mulheres em relação às suas mamas, já que, diagnosticando precocemente o câncer, existem 95% de chances de salvar a vida da mulher. A principal ferramenta é a conscientização em conjunto com a prevenção”, diz.

Moradora de Guaxindiba, a dona de casa Sônia Maria Gonçalves (FOTO), 58 anos, realizou o exame na tarde desta quinta-feira (29). "Foi minha segunda mamografia. Vi a divulgação do mutirão, fui à consulta no posto de saúde e trouxe o pedido para agendamento. É muito importante que a gente se cuide. Inclusive minha sobrinha me acompanhou e fez o preventivo", conta.