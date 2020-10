O empresário Ricardo Pericar, do PSL, é um dos nove prefeitáveis gonçalenses Reprodução/TV

Por Irma Lasmar

Publicado 31/10/2020 08:49 | Atualizado 31/10/2020 09:31

Ricardo Pericar (Partido Social Liberal - PSL), 54 anos, ocupava a função de vice-prefeito até romper com o chefe do Executivo, José Luiz Nanci (Cidadania). Desde então, lança duras críticas ao atual governo e é forte concorrente do candidato à reeleição no pleito deste ano. Mas sua campanha tem sido focada nas redes sociais, com vídeos onde explana suas propostas de governo, em vez de panfletagens e entrevistas. Na sua página SÃO GONÇALO - O prefeitável, 54 anos, ocupava a função de vice-prefeito até romper com o chefe do Executivo, José Luiz Nanci (Cidadania). Desde então, lança duras críticas ao atual governo e é forte concorrente do candidato à reeleição no pleito deste ano. Mas sua campanha tem sido focada nas redes sociais, com vídeos onde explana suas propostas de governo, em vez de panfletagens e entrevistas. Na sua página facebook.com/ricardopericaroficial , Pericar conta um pouco de seus planos de gestão para Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e outras áreas do serviço público. O programa completo pode ser acessado em https://cutt.ly/rgv0qvU

"Não tenho uma grande campanha, pois não estou usando milhões de dinheiro público do fundo partidário, muito menos propina ou caixa dois. Sou o único candidato a prefeito que recusou verba pública para campanha, em respeito ao eleitor. Estive em Brasília e votei contra o fundo eleitoral. E tampouco usaria milhões de reais neste momento, de pandemia, onde muitas famílias estão sem recursos, e que nossa saúde também está doente", garante.

Publicidade

Nascido Ricardo de Souza Costa, Pericar é empresário da área da Educação, casado e tem três filhos. Notabilizou-se em meados dos anos 2000 por liderar o movimento Fora Ampla, que criticava constantemente o serviço fornecido pela concessionária de energia elétrica - atual Enel - em São Gonçalo. Foi eleito vereador por três mandatos consecutivos, sendo o primeiro na legislatura 2005-2009. Foi eleito vice-prefeito de São Gonçalo pelo partido Solidariedade em 2016, na chapa de José Luiz Nanci, que era do PPS. Em 2018, candidatou-se a deputado federal pelo PSL e foi eleito primeiro suplente, renunciando ao mandato de vice-prefeito em agosto de 2019 para assumir o cargo com a licença da Major Fabiana, que a época assumiu a Secretaria de Estado de Vitimização Policial. No entanto, Pericar ocupou o mandato por cerca de dois meses e meio, já que em outubro Major Fabiana deixou a secretaria e retomou seu mandato na Câmara a fim de fortalecer a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro na casa.

Seu vice, Artur Belmont, casado e pai de três, é pastor da Primeira Igreja Batista em Rio do Ouro e foi secretário de Planejamento e Projetos Especiais de São Gonçalo na gestão do ex-prefeito Neilton Mulim. Foi o responsável por elaborar inúmeros projetos em busca de investimentos federais para São Gonçalo e transformá-los em obras de infraestrutura e pavimentação que beneficiaram milhares de gonçalenses. Morador do bairro Rio do Ouro, ele agora tenta retornar à vida política, disputando pela primeira vez um cargo público eletivo.

Publicidade

Algumas das propostas de Pericar publicadas em seu Facebook:

"Nossa premissa será desenvolver estratégias que gerem resultados visíveis diante do resguardo do maior bem do cidadão, que é a vida, reorganizando, reestruturando e buscando formas de humanizar o atendimento prestado em prol da saúde do município, assim como desenvolvendo estratégias de conscientização e prevenção que aumentem a qualidade de vida e consequentemente, a saúde do munícipe."



Publicidade

"Vamos implementar já nos primeiros meses as Prefeituras Regionais. Serão elas: Alcântara, Marambaia, Neves, Morro do Castro, Santa Isabel, Arsenal e Rio do Ouro. O objetivo é aproximar o cidadão da administração pública municipal e fazer valer os seus direitos. Nelas terão os postos avançados da Secretaria Municipal de Fazenda, uma base do SAMU e um departamento de Conservação e Obras. Todas serão casas locadas, simples e de aluguel barato, com funcionários predominantemente dessas localidades, para humanizar o atendimento."

"Vamos colocar a Prefeitura para funcionar aos sábados e domingos. São quase 15 mil funcionários... será que temos esse número trabalhando? Por conta de acordos políticos, muitos recebem salários sem trabalhar. Vamos acabar com esses fantasmas para aumentar o atendimento e melhorar os serviços prestados."

Publicidade

"Também temos como objetivo a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento social, econômico e ambiental para os habitantes de São Gonçalo, através da formação de uma rede de sistemas naturais, com foco na integração do ambiente natural e do ambiente construído."