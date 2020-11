Isaac Ricalde e Ana Cardinal em carreata que reuniu mais de 100 veículos de apoiadores e eleitores Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/11/2020 08:30

SÃO GONÇALO - O candidato a prefeito Isaac Ricalde (Partido Comunista do Brasil - PCdoB), 35 anos, pode ser visto em vários bairros gonçalenses apresentando à população suas propostas de governo. Mesmo militando desde cedo por meio do movimento estudantil, ele concorre pela primeira vez às eleições municipais e faz questão de reforçar que não possui nenhum vínculo com os grupos políticos que antes já governaram a cidade. “É preciso coragem para mudar. Vamos renovar de verdade São Gonçalo. Se achar que nada é necessário mudar, nem precisa votar em mim”, dispara o prefeitável, que é funcionário público municipal desde 2011.

Isaac foi presidente do Grêmio do Colégio Estadual Santos Dias, na Covanca. Em seguida presidiu a União da Juventude Socialista. Participou ativamente das lutas pelo passe-livre e representou a juventude da cidade no comitê contra a privatização da Cedae, em 2002. Foi membro de vários conselhos municipais, como o de Cultura. É filiado ao PCdoB desde os 16 anos. Em 2019, participou da fundação do Fórum dos Movimentos Sociais de São Gonçalo.

Sua vice na chapa é Ana Cardinal (Partido Socialismo e Liberdade - PSOL). Nascida no bairro Porto Velho em 1975, é professora de História e começou a sua militância no Movimento de Educação Popular Rede Emancipa São Gonçalo, do qual é coordenadora. Sua luta é pelos direitos das mulheres, pela igualdade racial, pela diversidade e pela Educação.

Confira as principais propostas da dupla caso eleita à Prefeitura de São Gonçalo:

Educação = ⁣"Hoje uma das nossas principais propostas é iniciarmos a transição do atual modelo educacional para o de educação em tempo integral. O que isso significa? A escola precisa oferecer atividades que promovam o desenvolvimento integral das crianças e jovens, com atividades pedagógicas e lúdicas nos dois turnos.⁣ Os pais poderão ficar tranquilos, sabendo que seus filhos estão em um lugar seguro. Com isso, podem ganhar um tempo maior para trabalho e/ou estudo. Não podemos esquecer que muitas crianças encontram na escola o acesso a uma alimentação com valor nutricional adequado. Precisamos garantir que esse acesso seja de qualidade e ofertado em diferentes momentos para nossas crianças e jovens".

Saúde = ⁣"É grande a precarização do trabalho entre os profissionais de saúde contratados por meio das organizações sociais, que são na verdade empresas privadas. No nosso governo, vamos acabar com as terceirizações e garantir que todos os administradores de postos de saúde sejam servidores concursados. Além disso, é preciso melhorar as estruturas físicas das unidades e dos pronto-atendimentos e principalmente investir em laboratórios de saúde e centros de diagnósticos por imagem".⁣⁣⁣

Esporte = "São Gonçalo é a única cidade com mais de um milhão de habitantes que não conta com um estádio de futebol e também a única que não possui um ginásio público. ⁣Esses equipamentos são importantes para o desenvolvimento de uma política de ⁣fortalecimento do esporte, assim como para atrair grandes eventos ⁣para a cidade. Além disso, precisamos urgentemente criar políticas de incentivo e investimento em esporte para pessoas ⁣com deficiência".

Cultura = ⁣"Quando compus o Conselho de Cultura de São Gonçalo, vi toda a luta dos profissionais da área e da população para a garantia de mecanismos culturais.⁣⁣⁣⁣ A verdade é que não nos falta voz, e sim os ouvidos da gestão municipal.⁣ Uma cidade que investe em cultura investe no futuro!⁣⁣⁣⁣ Temos muitos artistas e muitos talentos em São Gonçalo que precisam de fomento e estímulo. E isso inclui, claro, políticas públicas voltadas para o setor.⁣ Assumo o compromisso de construir uma nova e moderna biblioteca, um novo teatro e um museu".

Trânsito = "São Gonçalo tem muitos problemas de infraestrutura, mas é possível criar um plano cicloviário na cidade, priorizando locais de grande fluxo de trabalhadores, rotas de bairros e o eixo-central da cidade, de Neves a Alcântara. Nossa meta é ⁣construir pelo menos 30km de ciclovias nos próximos anos. Também precisamos melhorar e dar prioridade aos percursos de pedestres e aos trasportes coletivos".

Urbanização = ⁣⁣"Vamos gerar empregos a partir de um Plano de Obras Públicas. Isso significa que, na medida em que resolvermos todos os problemas que conhecemos de perto, como por exemplo saneamento e infraestrutura, nós vamos gerar emprego.⁣ Um dos nossos maiores desafios é reduzir o problema persistente de sermos dependentes de municípios vizinhos no que tange à empregabilidade.⁣ Acredito em empregos sendo gerados aqui em São Gonçalo, reduzindo assim as horas passadas no trânsito e aquecendo nossa economia local".⁣

Meio Ambiente = ⁣"Nós precisamos de uma Agência de Fiscalização e Licenciamento que coordene as operações hoje fragmentadas entre as secretarias de Meio ⁣Ambiente, Saúde, Indústria e Comércio, Obras e Viação, Urbanismo e Transportes. ⁣Acreditamos que essa medida permitirá aumentar a eficiência e a velocidade dos processos de fiscalização e licenciamento de diferentes atividades, desde restaurantes até hospitais, com ganhos para a Prefeitura, os empreendedores e a população".