SÃO GONÇALO - Encabeçando a coligação Melhor o certo do que o duvidoso, cujo nome conclui sua filosofia para um segundo mandato, o prefeito e candidato à reeleição José Luiz Nanci (Cidadania), 68 anos, vem percorrendo a cidade em campanha de manhã cedo e à noite, horários fora do turno de trabalho na Prefeitura. Em todos os encontros, ele apresentou os projetos e programas realizados nos últimos três anos e meio e algumas de suas propostas para continuar governando. "Vamos usar o tempo que temos para conversar com as pessoas, mostrando tudo o que fizemos - apesar de toda a dificuldade que encontramos quando assumimos o governo e tivemos que colocar em ordem - e o que ainda temos para fazer. Não compactuamos com baixarias e fake news. Sempre fizemos uma campanha limpa, olhando nos olhos de cada cidadão. Agora com a casa arrumada faremos muito mais", afirma o gestor municipal.

O prefeito relembra as dificuldades que encontrou quando assumiu a administração em 2017. "A Prefeitura estava sem luz, os funcionários com os salários atrasados, a cidade cheia de lixo e dívidas que passavam dos R$ 300 milhões. Foi muito difícil, mas conseguimos arrumar a casa e colocar em prática vários projetos e serviços beneficiando muita gente, principalmente mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência. Queremos e avançar muito mais nos próximos quatro anos, vocês podem ter certeza". Como médico, o candidato deu atenção especial à saúde pública: "Conforme disponível para consulta pública no site do Tribunal de Contas, investimos muito mais do que determina a lei. São Gonçalo ganhou um novo hospital este ano, o Menino Deus, que agora se chama Retaguarda Gonçalense. Reabrimos a Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, fechada há quase 10 anos; criamos mais polos de fisioterapia; inauguramos a Maternidade Mário Niajar, no Alcântara; ampliamos o Espaço Rosa, equipamento que cuida da saúde da mulher; e montamos e equipamos, com monitores e respiradores, mais de 150 leitos de clínica médica e de CTI adulto e pediátrico na rede municipal para cuidar das pessoas com Covid-19. Estamos concluindo as obras de reforma e ampliação de várias unidades de saúde e estendendo o horário de funcionamento em 16 delas", enumerou.

Instalar mais academias ao ar livre e criar mais circuitos esportivos como o que está sendo construído no bairro Jardim Catarina foram algumas de suas propostas na área de esporte e lazer. Ele menciona a construção do Centro Esportivo Valter Marins, no Mutuá, com campo de grama sintética, quadra de vôlei, arquibancada, vestiários, banheiros, enfermaria, cantina e prédio administrativo. "Nos últimos três anos e meio, instalamos mais de 20 academias da saúde, beneficiando principalmente aos idosos e jovens na prática de exercícios. O esporte deve ser aliado da educação, trabalhando conceitos de superação, empenho e autoestima", comentou.

Nanci é médico anestesista, nascido e criado no bairro do Zé Garoto, onde até hoje reside. Casado e pai de dois filhos, foi eleito vereador pela primeira vez em São Gonçalo em 1992, sendo reeleito, consecutivamente, mais outras quatro vezes, somando assim cinco mandatos. Em 2006, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados, ficando como suplente. Durante o cumprimento de seu quinto mandato de vereador, em 2010, candidatou-se e foi eleito deputado estadual. No Estado, foi 4º secretário da Alerj e também secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida durante os primeiros meses do governo de Luiz Fernando Pezão. Em agosto de 2016, venceu a disputa para a Prefeitura de São Gonçalo, pelo Partido Popular Socialista (PPS), coligado, entre outros, ao Solidariedade, de onde veio seu companheiro de chapa, o então vereador Ricardo Pericar.

Confira outros planos anunciados pela chapa de José Luiz Nanci, que traz como vice-prefeitável a empresária Márcia Valéria (mesmo partido):

Educação - Investir na construção de mais escolas do ensino fundamental, Unidades Municipais de Educação Infantil (Umei) e unidades bilíngues, continuar com as obras de reforma e ampliação das unidades já existentes, garantir material escolar e uniformes aos alunos e ampliar ainda mais a rede de transporte escolar;



Saúde - Construir um hospital geral com leitos clínicos e cirúrgicos, ampliar a rede oncológica, criar mais um centro de imagens público para aumentar a oferta de exames, implementar novas políticas itinerantes à saúde da mulher e do homem, abrir mais um Centro de Referência ao Autismo e construir pelo menos mais duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);



Segurança - Ampliar a rede de câmeras de segurança na cidade, o programa São Gonçalo Presente e o efetivo da Guarda Municipal, além de continuar buscando meios para dar prosseguimento ao projeto de armar a corporação;



Meio Ambiente - Continuar investimento no reflorestamento da cidade e na proteção das áreas de proteção ambiental, além de criar projetos de ecoturismos;



Trânsito - Continuar investindo na construção de mais vias binárias, criar mais opções de trânsito nas vias secundárias da cidade e captar recursos para implementação do Corredor Exclusivo BRS;



Infraestrutura - Avançar ainda mais nas obras de pavimentação em asfalto e concreto em todos os bairros da cidade, garantindo ainda redes de água e esgoto, drenagem, passeio público e urbanização;



Lazer - Continuar investindo na construção de mais espaços de lazer, esportes, cultura e entretenimento, principalmente voltados aos jovens e idosos;



Serviços - Criar locais com todos os serviços oferecidos pelos governos municipal, estadual e federal, para garantir maior rapidez e comodidade ao gonçalense, e ampliar a rede de ouvidoria da Prefeitura.

