SÃO GONÇALO - O candidato a prefeito Capitão Nelson (partido Avante), 62 anos, vem demonstrando energia de garoto durante a campanha eleitoral deste ano. De domingo a domingo, sob sol forte ou chuva, ele cumpre agenda extensa de compromissos que incluem caminhadas por ruas de quase todos os bairros gonçalenses, interatividade com comerciantes e ambulantes, encontros com lideranças comunitárias, sociais e religiosas, reuniões com apoiadores e atendimento ao público em geral em seu comitê central, situado no bairro de Vista Alegre. “É de grande importância que a população avalie as propostas de cada candidato e não se abstenha de votar. Na última eleição tivemos uma grande quantidade de votos nulos e brancos. Por isso que procuro mostrar aos cidadãos a grande responsabilidade que temos em nossas mãos. Precisamos eleger pessoas compromissadas e responsáveis pela causa pública. Porque é necessário termos representantes realmente fortes para comandar o município", diz. "Nosso plano não é fazer promessas ao eleitorado, mas mostrar de maneira consciente que podemos mudar São Gonçalo. Tenho conversado com especialistas nas áreas da segurança pública, saúde, educação e pavimentação, por que conheço as necessidades do povo gonçalense e essas são as principais questões que precisam ser solucionadas aqui".

Nelson Ruas dos Santos mora em São Gonçalo desde os quatro anos de idade, e até hoje na mesma casa de sua infância. Ingressou cedo na área de segurança pública, servindo ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil pelos primeiros cinco anos de sua carreira. Aos 23 anos entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, da qual comandou a guarnição Patamo por 10 anos, chefiou a 2ª seção (P2) do 7º BPM, o 35º BPM e o 4º CPA, recebendo duas importantes medalhas na corporação: uma de Bravura em Ação, outra de Coragem e Destemor. Ele participou diretamente da construção de unidades de Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) nos bairros de Itaoca, Santa Luzia, Barro Vermelho, Santa Isabel, Maria Paula e Guaxindiba. Impulsionado por vizinhos e amigos, veio candidato em 2012 a vereador, ganhou e foi reeleito em 2016. Eleito suplente de deputado estadual em 2018, licenciou-se para assumir a vaga na Alerj, em cujo mandato articulou e conseguiu dois colégios cívico-militares para a cidade (Alcântara e Galo Branco), a quarta companhia do 7º BPM para Santa Isabel, o aumento do efetivo e mais viaturas, o retorno do Batalhão Florestal para a Fazenda Colubandê e o programa São Gonçalo Presente, de policiamento ostensivo. De volta à Câmara Municipal em março, licenciou-se novamente em maio, desta vez para se dedicar ao estudo da cidade visando a pré-candidatura à Prefeitura.

Seu vice, Sergio Gevú (Partido Liberal - PL), é casado e tem dois filhos e uma neta. Iniciou sua carreira política muito jovem, sendo fundador e eleito ao cargo de presidente da Base Sindical dos Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de São Gonçalo em 1992. Em 1996, tornou-se o presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ausentando-se após oito anos do exercício de suas funções. Em 2001, recebeu a Medalha Tiradentes da Alerj "pela honradez, fidelidade e desprendimento na busca constante do aprimoramento social, da paz e da dignidade humana". Assumiu a Secretaria de Meio Ambiente em São Gonçalo em 2008, durante um ano. Em 2014, retornou ao ofício de presidente do PTB. Ele se candidatou a vereador pela primeira vez em 1996, filiado ao partido PTB, sendo eleito assumindo o cargo de vice-presidente da Câmara. Voltou à disputa em 2012, ficando como suplente e assumindo a vaga em 2013, no lugar de Nivaldo Mulim (PR), nomeado secretário municipal de Desenvolvimento Social. Na ocasião, foi o líder da bancada governista na Câmara. Em 2016 se candidatou novamente a vereador, agora pelo Partido da República (PR), obtendo mais uma vez a suplência.

Conheça mais propostas do prefeitável:

Segurança - "Sem segurança não existe paz e desenvolvimento. O programa São Gonçalo Presente será implementado em todos os distritos, resgatando os espaços públicos. Além disso, será implantado o Centro Municipal de Comando e Controle, que irá coordenar diversas ações integradas de promoção da segurança e da liberdade da nossa gente. Ninguém suporta mais conviver com violência urbana. Existem empresários abandonando o nosso município por causa da falta de segurança, mas também porque não existe incentivo para o comércio. Cuidarei de resolver ambas as questões".

Saúde - "Saúde é prioridade e vamos investir pesado nisso. Colocaremos o sistema de saúde para funcionar com a informatização da rede municipal e agilizaremos a marcação das consultas, exames e cirurgias, respeitando o nosso bem mais valioso que é a vida. Vamos imediatamente realizar um mutirão de cirurgias eletivas e zerar a fila de espera para realização de exames especializados e em seguida ampliar a nossa rede de atendimento 24 horas em todos os distritos. Temos recursos e temos médicos. É só trabalhar e botar para funcionar".

Educação - "O Sistema de educação de nossa cidade irá mudar. Já no ano que vem, sendo eleito, vamos implantar pelo menos cinco colégios em tempo integral. Neste ano, devido à pandemia, a maioria dos alunos não pôde ter acesso às aulas on-line, por não terem computadores, telefones ou internet em suas residências. Por isso, será necessária a elaboração de um primeiro e segundo plano voltados para que a crianças não fiquem sem estudar no próximo ano".

Emprego - Vamos assumir a Prefeitura no meio da maior crise econômica dos últimos tempos e nossa gente precisa de um prefeito que assuma o papel de liderança na busca de mais oportunidades de emprego em São Gonçalo. Temos um plano de ação preparado para captar investimentos e principalmente apoiar os nossos empreendedores e trabalhadores informais para que possam dar a voltar por cima e gerar mais empregos. Nossa gente é guerreira e com apoio do governo municipal podemos sair da crise mais rápido do que imaginamos. Serei um prefeito parceiro do emprego".

Serviços - "A cidade está abandonada e mal cuidada. Lixo e entulho para todos os lados, iluminação pública precária, ruas cheias de lama e áreas de lazer em péssimo estado de conservação. Vamos transformar essa realidade com muito trabalho e parceira com a população, colocando a casa em ordem e levando asfalto e cuidado com os espaços públicos para todos os bairros. Vamos contratar pessoas da cidade para cuidar da cidade e fazer muito mais com muito menos dinheiro público. Serei um prefeito presente nas ruas. Mandarei trocar as lâmpadas dos postes por outras mais econômicas e instalar banheiros químicos para uso principalmente por quem trabalha nas ruas. Sou a favor dos trabalhadores, não faz parte dos meus projetos acabar com os vendedores ambulantes. Muito pelo contrário, quero melhorar as condições de trabalho da população que fica o dia inteiro no sol, buscando maneiras de conseguir levar para casa no fim do expediente um alimento para sua família".

