Por Irma Lasmar

Publicado 05/11/2020 11:00 | Atualizado 05/11/2020 12:41

SÃO GONÇALO - No próximo sábado (07), a partir das 16h30, a Orquestra Municipal apresenta mais uma vez o espetáculo Pôr do Sol da Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade. O evento será gratuito. No repertório, clássicos de Wilson Simonal, Lulu Santos, Alcione, Elba Ramalho e Gonzaguinha.

A apresentação terá regência do maestro titular Gerly Sueth, arranjos e orquestrações do maestro auxiliar Gustavo Fernandes e regência auxiliar dos maestros Leandro Campanate e Gustavo Fernandes. Segundo Sueth, o show é uma forma de contemplar o pôr do sol com boa música. "A cultura e a arte são essenciais em qualquer momento, especialmente em uma fase como esta que vivenciamos atualmente, e podem fazer a diferença para a boa saúde mental das pessoas", afirma.