Por Irma Lasmar

Publicado 07/11/2020 14:57 | Atualizado 07/11/2020 14:59

SÃO GONÇALO - Para celebrar a data mais esperada do ano, o São Gonçalo Shopping vai unir decoração natalina tradicional com inéditas ações virtuais. A partir deste domingo, 8 de novembro, a grande atração será a clássica Árvore de Natal, que dessa vez terá seis metros de altura. Bolas, ursos, caixas de presentes e outros ícones natalinos completam o cenário de magia. Outra novidade será o trenzinho elétrico, que vai levar os pequenos para um passeio pela decoração especial, com ingresso a R$ 15.

Este ano, o bom velhinho aparecerá de forma virtual, em realidade aumentada. A partir do dia 15 de novembro, a tradicional foto nos corredores dos shoppings estará de cara nova e será feita via aplicativo com leitura de QR Code: ao apontar o celular, Papai Noel surgirá em tamanho real interagindo com os visitantes em várias versões: com a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e em outros movimentos inusitados. A ação promete cliques divertidos.

O público também poderá receber mensagens de Noel no celular por WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número que será divulgado nas redes sociais do São Gonçalo Shopping e receber instruções sobre como participar da brincadeira. O velhinho vai enviar áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por vídeo e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.

De 20 de novembro a 31 de dezembro, o shopping promoverá uma campanha com sorteio de um automóvel Renault Kwid 0Km, que une o design de SUV às melhores características de um compacto: a economia e a praticidade. Para participar, o cliente ganhará um cupom a cada R$ 250 em notas fiscais das lojas participantes. E poderá consultar o regulamento e fazer o cadastro das notas fiscais diretamente no site saogoncaloshopping.com.br. No mall, haverá loja da campanha no 2º piso, com tablets disponíveis, das 14h às 21h, para quem quiser fazer o cadastro das notas fiscais. Esse ano, o sorteio será por número de sorte e o resultado será divulgado no dia 7 de janeiro, nas redes sociais do centro comercial.

“Este Natal terá um significado muito especial para todos e nosso desejo é proporcionar momentos encantadores para nossos clientes e colaboradores. É tempo de renovar as esperanças e celebrar a família, de forma presencial ou virtual. Nos últimos meses, ampliamos nossos canais de vendas e estamos preparados para atender às expectativas dos consumidores, seguindo todos os protocolos de segurança”, diz Priscilla Leão, superintendente do São Gonçalo Shopping.

Os shoppings administrados pela Aliansce Sonae se uniram em prol de uma boa causa: tornar mais feliz o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social. Para isso, serão arrecadados brinquedos em bom estado que serão doados em comunidades próximas aos empreendimentos. A campanha acontece entre os dias 16 de novembro e 4 de dezembro. No São Gonçalo Shopping, as doações podem ser depositadas na caixa coletora localizada no 2º piso. Os brinquedos serão encaminhados para a instituição Creche Mães Trabalhadoras, no bairro de Ipiíba. “Devido à pandemia, os brinquedos arrecadados serão higienizados antes de entregues, zelando pela segurança dos nossos colaboradores e, claro, dos pequeninos”, reforça Ana Paula Niemeyer.

O São Gonçalo Shopping fica na Av. São Gonçalo nº 100, no bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha km 8,5) e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo das 13h às 21h e feriados das 15h às 21h. Tel.: (21) 3514-3850. Os canais nas redes sociais são facebook.com/SaoGoncaloShopping e instagram.com/sgssaogoncaloshopping .