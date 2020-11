Desta vez on-line, o segundo Festival Literário de SG terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Q-Cria! e as páginas de Instagram @flisgo e @culturamilanesa Divulgação / Grupo Acesso Cultural

Por Irma Lasmar

Publicado 14/11/2020 13:43 | Atualizado 14/11/2020 13:43

SÃO GONÇALO - De 20 a 23 de novembro acontecerá a segunda edição do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo), desta vez na modalidade on-line devido à pandemia, com espaços virtuais alternativos que incluem conversas com participantes de vários estados brasileiros e seis outros países. Assim como em sua primeira edição, o evento novamente contará com teatro, dança, contação de história e outras manifestações artísticas. Serão mais de 30 painéis de conversas, cerca de 70 autores lançando obras, quatro saraus - Corujão da Poesia, Noite na Taverna, Sintonia e Acesso Estudantil - e a participação de aproximadamente 300 artistas daqui e de Guiné Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Portugal e Estados Unidos.

O Flisgo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Q-Cria! e as páginas de Instagram @flisgo e @culturamilanesa. Dentro do contexto mundial atual, as narrativas serão norteadas pelo tema Desafios e Alternativas. "A proposta é entender e discutir, cada um em sua linguagem, os desafios sociais mundiais que se apresentam, além de buscar, de forma coletiva, alternativas de se fazer arte, descentralizando, desmarginalizando e potencializando ações culturais efetivas", conta Alberto Rodrigues, diretor do grupo Acesso Cultural, idealizador e coordenador do evento.

Outra novidade desta edição é a criação de uma página de e-commerce voltada para o evento. No ar desde o dia 2 em parceria com a Milanesa Store, o Flisgo disponibiliza, durante todo o mês de novembro, os lançamentos que acontecerão no evento, além de diversos títulos em formato físico e e-book dos autores participantes, sempre com foco em dar visibilidade aos autores independentes e suas obras.

Já confirmaram presença personalidades do meio artístico-cultural como Rodrigo França, Jana Guinond, Ilea Ferraz, Adalberto Neto, Helena Teodoro, Verônica Marcílio, Luis Erlanger, Luciana Savaget, Patrícia Santos, Katiúscia Ribeiro e o Prof. Dr. Babalawo Ivanir dos Santos. Confira a seguir a chamada para o festival gravada pelo jornalista, escritor e humorista Hélio De La Peña.

