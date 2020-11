Thumb São Gonçalo São Gonçalo

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 10:24 | Atualizado 08/11/2020 12:03

Pesquisa sobre a intenção de votos de eleitores para a Prefeitura de São Gonçalo mostra, no modelo estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados), que Dimas Gadelha (PT) está na frente, com 18%. Ele é seguido por Dejorge Patrício (Republicanos) 15%, Capitão Nelson (Avante) 13%, José Luiz Nanci (Cidadania) 7%, Ricardo Pericar (PSL) 5% e Roberto Sales (PSD) 2%. Dayse Oliveira (PSTU), Isaac Ricalde (PCdoB) e Rodrigo Piraciaba (PSB) não alcançaram 1%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, Dimas e Dejorge estão tecnicamente empatados. Vinte e dois por cento não quiseram ou não souberam responder à pesquisa, e 18% informaram que vão votar em branco ou nulo. A pesquisa foi realizada pelo instituto Intelligence Pesquisa e Comunicação entre 31/10 e 1º/11 e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 02/11 sob o número RJ-07283/2020. Foram consultados 600 eleitores.

No modelo de pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados, tendo o eleitor que citar o seu candidato), Dejorge Patrício, Dimas Gadelha e Capitão Nelson receberam, respectivamente, 12%, 11% e 7% das intenções de voto, seguidos de José Luiz Nanci, o atual prefeito, com 5%, Ricardo Pericar com 3% e Roberto Sales com 1%. Os candidatos Dayse Oliveira, Isaac Ricalde e Rodrigo Piraciaba, juntos, não alcançaram 1% da preferência do eleitorado consultado. Na intenção de voto espontânea para prefeito, 38% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder, enquanto 23% declararam voto branco ou nulo.

Publicidade

Quanto à rejeição, a maioria do eleitorado gonçalense se mostra isenta de opinião. Neste quesito, 48% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder se rejeitam algum dos prefeitáveis. O atual prefeito e candidato à reeleição, José Luiz Nanci, recebeu 26%, seguido de Capitão Nelson com 11% e Dejorge 5%; Dayse, Dimas, Pericar e Piraciaba receberam 2%, enquanto Ricalde e Sales obtiveram 1% de rejeição do público.