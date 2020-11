Isaac Ricalde (PCdoB) ao lado da vice na chapa, Ana Cardinal (PSOL) Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/11/2020 09:00

SÃO GONÇALO - Centro, Jardim Bom Retiro, Brasilândia e Marambaia foram alguns dos vários bairros percorridos pelo prefeitável Isaac Ricalde (PCdoB) no fim de semana. Ele panfletou, interagiu com eleitores, reuniu-se com apoiadores, almoçou com comerciantes e liderou mais uma carreada com grande adesão de veículos.

Nesta segunda-feira (09) a campanha ganhará a companhia da deputada federal Jandira Feghali (mesmo partido), além de candidatos a vereadores da coligação Coragem Para Mudar (PcdoB e PSOL). A concentração será às 9h na Praça da Covanca, de onde sairão em carreata pela cidade. Às 18h, o candidato a prefeito assina uma carta-compromisso para a promoção de políticas públicas para mulheres. O evento será no Bistrô D'Avó, na Avenida Nilo Peçanha 56.

Publicidade

Ao longo da semana, o candidato a a prefeito fez campanha pelos bairros Mutondo, Colubandê, Coelho, Raul Veiga, Bandeirantes, Alcântara, Porto da Pedra, Boassu, Califórnia, Mutuá e Almerinda, entre outros, nos quais interagiu com a população, ouvindo demandas e divulgando seu plano de governo caso eleito.