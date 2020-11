O usuário insere o endereço onde quer receber a aplicação da vacina, seleciona a(s) vacina(s) que deseja e aparecerão as clínicas próximas disponíveis, das quais seleciona uma e agenda dia e horário Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 10/11/2020 12:53 | Atualizado 10/11/2020 13:07

SÃO GONÇALO - Uma startup acaba de lançar um serviço inédito, desenvolvido no Brasil, de vacinas em domicílio através do aplicativo Vacine.me. Inspirada em um app de comida delivery, a ferramenta oferece todos os tipos, marcas e preços do produto, para que seus usuários comparem, comprem e agendem a aplicação com a clínica de sua escolha, com segurança e sem taxas, no conforto de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, em meio à pandemia de Covid-19, a procura por serviços médicos diminuiu devido ao medo da população de contrair o novo coronavírus. Nesse contexto, manter o calendário de vacinas em dia se tornou um desafio que vem sendo enfrentado com campanhas de conscientização sobre o tema. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até um ano completo.

O aplicativo, disponível no Google Play e App Store, é gratuito e bem simples de usar: o usuário insere o endereço onde quer receber a aplicação da vacina, seleciona a(s) vacina(s) que deseja e aparecerão as clínicas próximas disponíveis, das quais seleciona uma e agenda dia e horário. O app oferece imunização para todas as faixas etárias: gestantes, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. No Vacine.me há vacinas contra poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, meningite, HPV bivalente, meningocócica ACWY e B, pneumocócica 13 e 23, rotavírus, gripe, hepatites A e B, BCG, sarampo, caxumba, rubéola, catapora, febre amarela, herpes zóster, entre outras que muitas pessoas nem sabem que existe, como é o caso da vacina contra dengue, por exemplo, ainda pouco difundida.

“A ferramenta nasceu na hora certa porque, devido ao isolamento social, existe hoje uma grande demanda reprimida que poderá ser suprida pela rede particular presente no aplicativo, que já conta com mais de 40 clínicas nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, algumas no estado de São Paulo, como a capital e Osasco, em Minas Gerais e em breve também Goiás e Brasília. A ideia é estar presente em todo o país até o final deste ano”, descreve Cristiano Caldas, sócio e diretor comercial da empresa.

Além de pedir vacinas em casa, o Vacine.me disponibiliza também uma ferramenta para montar carteirinhas de vacinação virtuais para o usuário e seus dependentes de forma muito simples. O usuário pode optar por preencher a carteira de vacinação manualmente, inserindo vacinas já tomadas e suas respectivas datas, ou por enviar uma foto da carteira atual impressa pelo próprio aplicativo, que é montada em até dois dias úteis pela equipe do app.

"Desenvolvemos este recurso porque acreditamos ser muito útil para pessoas de todas as idades, em especial para mães com crianças de zero a seis anos, que têm um calendário mais intenso de vacinação, mas também para os adultos que muitas vezes não sabem que vacina tomar e nem quando", comenta Cristiano, que faz um alerta: "Quem tiver com receio de colocar as vacinas em dia nos postos de saúde pode utilizar o Vacine.me para agendar a aplicação da vacina em casa. O importante é não deixar de se vacinar, principalmente crianças".