Por Irma Lasmar

Publicado 10/11/2020 15:40

SÃO GONÇALO - A Feira de Agricultura Familiar de São Gonçalo, no Centro, ganhou cara nova nesta terça-feira (10). Os expositores receberam tendas padronizadas, uniformes e crachás de identificação. Quem passa pelo local pode aproveitar para comprar produtos livres de agrotóxicos, como frutas, verduras, legumes e hortaliças.

À disposição da população sempre às terças e sextas-feiras, das 8h às 13h, a feira conta atualmente com 12 barracas, garantindo trabalho e renda para os produtores rurais da cidade, como é o caso de Elita de Lima, 59 anos, moradora de uma agrofloresta em Guaxindiba com o marido e três filhos.

"Meu filho do meio adoeceu, foi diagnosticado com esquizofrenia, então surgiu essa oportunidade que me ajudou muito financeiramente. Além disso, ele também me acompanha na feira, o que ajuda em sua reinserção social. Sempre trabalhei com agricultura, mas antes eu vendia na minha própria casa para os amigos. Essa mudança nas nossas vidas foi uma bênção", explica ela.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pesca e Trabalho, Evanildo Barreto, é importante incentivar este setor na cidade. "Aqui há muitos agricultores que precisam dessa atenção, do apoio do poder público, e é isso que estamos fazendo nos últimos anos. Temos incentivado a agricultura ecológica, sem componentes químicos, para levar alimentos de qualidade para as casas gonçalenses", afirma.

A subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Valéria Dias, completa que o governo tem mantido diálogo constante com a categoria, ouvindo as reais necessidades de cada um. "Isso faz com que o agricultor se sinta respeitado e prestigiado pelo poder público municipal. E foi através desse método de trabalho que avançamos", garante.

A feira conta com apoio do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), da Associação dos Assentados da Fazenda Engenho Novo, da Emater-RJ e do Sindicato dos Produtores Rurais.