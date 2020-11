CEO oferecerá serviços de diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia, estomatologia, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros e endodontia Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Após reformas, o Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves abriu, nesta quarta-feira (11), dois novos equipamentos à população: um Centro Especializado em Reabilitação (CER) e um Centro de Especialização Odontológico (CEO). Os dois serviços se somam às 15 especialidades médicas oferecidas pela unidade, entre neurologia, pediatria, ginecologia, ortopedia, angiologia, clínico geral, infectologia e cardiologia.

“Não é apenas uma reforma do espaço físico, mas também a ampliação de serviços. Estamos trazendo especialidades odontológicas e também um centro de especialização em nível de reabilitação, que vai beneficiar toda a população”, garantiu o secretário municipal de Saúde, Jefferson Antunes.

De acordo com o gestor da pasta, o CER visa a dar assistência de atenção à saúde integral à pessoa com deficiência, a fim de desenvolver o seu potencial físico, psicossocial, profissional e educacional. Paralelamente, o CEO oferecerá serviços de diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia, estomatologia, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros e endodontia, inclusive a pessoas com deficiências.