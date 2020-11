Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Após um atraso de mais de duas horas e meia na computação dos dados pelo site do TSE, a contagem dos votos no segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro foi enfim divulgada a partir das 19h50 em resultados.tse.jus.br. Neste horário, o resultado parcial do pleito municipal de 2020 mostra, com 33,9% das urnas apuradas, a liderança de Dimas Gadelha (PT) com 31,12%, seguido de Dejorge Patrício (Republicanos) com 20,69% e Capitão Nelson (Avante) com 20,30% - o que aponta para a realização do segundo turno no próximo dia 29, porém ainda com dúvida entre os concorrentes.

Até o momento, Ricardo Pericar (PSL) tem 12,05%, o atual prefeito José Luiz Nanci (Cidadania) 8,48%, Isaac Ricalde (PCdoB) 2,65%, Roberto Sales (PSD) 2,53%, Rodrigo Piraciaba (PSB) 1,3% e Dayse Oliveira (PSTU) com 0,89%.