Por Irma Lasmar

Publicado 15/11/2020 21:44 | Atualizado 15/11/2020 22:25

SÃO GONÇALO - Se o processo eleitoral transcorreu sem problemas diretamente ligados ao pleito, o restante da cidade, por sua vez, vivenciou registros de violência em dois bairros que resultaram em quatro vítimas, uma delas fatal. Um homem ainda não identificado morreu e uma mulher ficou ferida em um tiroteio no morro Menino Deus, no bairro do Rocha: Sideni Gonçalves Barbosa, de 49 anos, foi atingida no abdome e levada para o Pronto Socorro Municipal, onde operou e passa bem.

Já no bairro Santa Izabel, próximo ao Ciep da Cafuca, duas pessoas foram baleadas e levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat): Thiago Terra Diniz, 24 anos, atingido no pescoço, e Ana Lucia de Lima, de 56, baleada nas costas, foram operados e apresentam quadro estável.