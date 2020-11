Os demais candidatos juntos somaram mais de 80% dos votos. Foram ainda 13,38% nulos e 6,34% brancos Reprodução / site TSE

Por Irma Lasmar

Publicado 15/11/2020 23:25 | Atualizado 16/11/2020 01:59

SÃO GONÇALO - Em uma contagem de votos demorada em todo o país devido à instabilidade no sistema do TSE, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro definiu somente às 23h15 o resultado das eleições deste domingo (15) no município. Com 99,94% das urnas apuradas (465.890 votos), haverá segundo turno no próximo dia 29 entre Dimas Gadelha (PT) e Capitão Nelson (Avante), que receberam, respectivamente, 31,36% e 22,83% da preferência do eleitorado gonçalense.

Dos 663.833 eleitores da cidade, 466.124 compareceram às urnas; destes, 395.175 (84,78%) foram votos válidos, contra 13,38% nulos e 6,34% brancos. As abstenções somaram 29,78% do eleitorado.

Em disputa acirrada pelo segundo turno, Dejorge Patrício (Republicanos) ficou em terceiro lugar com 22,62%. Ricardo Pericar (PSL) recebeu 9,23%, José Luiz Nanci (Cidadania) 7,24%, Roberto Sales (PSD) 2,50%, Isaac Ricalde (PCdoB) 2,35%, Rodrigo Piraciaba (PSB) 1,04% e Dayse Oliveira (PSTU) teve 0,84%.

Dimas de Paiva Gadelha Júnior (Partido dos Trabalhadores - PT) é médico sanitarista, tem 45 anos, é casado e tem dois filhos. Natural da Paraíba, chegou com 13 anos no bairro da Trindade, em São Gonçalo, para morar com a avó e realizar o sonho de estudar Medicina. Com especializações em Saúde Pública pela Fiocruz e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, ele dedicou boa parte de sua trajetória profissional aos cuidados com a família gonçalense em cargos públicos, tendo implantado inúmeros serviços, como o Saúde da Família, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), as Unidades Municipais de Atendimento de Urgência do Pacheco e Nova Cidade, clínicas da Família, o Centro de Imagens, o Espaço Rosa, academias da Saúde, entre outros. Seu número de urna é 13. O vice na chapa é Marlos Costa (Partido Democrático Trabalhista - PDT).

Capitão Nelson (partido Avante), nascido Nelson Ruas dos Santos, mora em São Gonçalo desde os quatro anos de idade. Ingressou cedo na área de segurança pública, servindo ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil pelos primeiros cinco anos de sua carreira. Aos 23 anos entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela qual comandou a guarnição Patamo por 10 anos, chefiou a 2ª seção (P2) do 7º BPM, o 35º BPM e o 4º CPA, recebendo duas importantes medalhas na corporação: uma de Bravura em Ação, outra de Coragem e Destemor. Participou diretamente da construção de unidades de Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) nos bairros de Itaoca, Santa Luzia, Barro Vermelho, Santa Isabel, Maria Paula e Guaxindiba. Impulsionado por vizinhos e amigos, decidiu vir candidato pela primeira vez como vereador na cidade, sendo reeleito. Posteriormente, elegeu-se deputado estadual, em 2018, através do qual articulou e conseguiu dois colégios cívico-militares para Alcântara e Galo Branco, a quarta companhia do 7º BPM para Santa Isabel, aumento do efetivo e mais viaturas para a cidade, o retorno do Batalhão Florestal para a Fazenda Colubandê e o programa São Gonçalo Presente, de policiamento ostensivo. Seu número de urna é 70. O vice na chapa é Sergio Gevú (Partido Liberal - PL).