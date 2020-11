Única mulher a ganhar uma das 27 vagas do Legislativo gonçalense para o mandato de 2021 a 2024, a advogada niteroiense Priscilla Canedo Loureiro (PT), de 39 anos, servidora pública em São Gonçalo, recebeu 2.644 votos Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Com 84,78% dos votos válidos - o equivalente a 395.175 dos 466.124 eleitores que foram às urnas no domingo (15) - o segundo maior município fluminense em número de habitantes (1,09 milhão) e de eleitores (663.833) definiu somente à 0h09 desta segunda-feira (16) os seus legisladores e as chapas concorrentes ao segundo turno. A demora na apuração dos votos se deveu a uma instabilidade no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no recebimento e contabilização dos dados recebidos dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE).

Dimas Gadelha (PT), com 117.346 votos (31,36%), e Capitão Nelson (Avante), com 85.399 votos (22,82%), voltam a se enfrentar nas urnas no próximo dia 29. Votaram nulo 62.345 eleitores (13,38%) e em branco outros 29.566 eleitores (6,34%). Foram 197.709 abstenções, ou seja, 29,78% do eleitorado gonçalense. A cidade tem 1.814 seções eleitorais.

Já a Câmara Municipal foi renovada praticamente pela metade. O número de candidatos saltou de 719 na eleição de 2016 para 1.079 neste ano devido às novas regras eleitorais que permitem a todos os partidos, mesmo coligados, oferecerem concorrentes. A proporção entre homens e mulheres foi desigual: 69% de candidatos masculinos contra 31% de postulantes femininas. Única mulher a ganhar uma das 27 vagas do Legislativo gonçalense para o mandato de 2021 a 2024, a advogada niteroiense Priscilla Canedo Loureiro (PT), de 39 anos, é servidora pública em São Gonçalo e recebeu 2.644 votos. Ela concorreu ao pleito municipal anterior pelo PTN. Menos mal, já que na legislatura passada não elegeu nenhuma mulher.

Os demais 26 vereadores eleitos foram: Pastor Claudinei Siqueira (Republicanos) - 6.432; Prof. Josemar (PSOL) - 4.995; Lecinho (MDB) - 4.691; Diney Marins (Cidadania) - 4.387; Bruno Porto (Cidadania) - 4.255; Glauber Poubel (PSD) - 3.499; Romário Régis (PCdoB) - 3.344; Cacau (Cidadania) - 3.332; Nelsinho (Avante) - 3.140; Alexandre Gomes (PV) - 3.112; Jalmir Junior (PRTB) - 2.652; Tião Nanci (PV) - 2.638; Eduardo Gordo (DEM) - 2.578; Pedro Pericar (PSL) - 2.448; Dr. Armando Marins (PSC) - 2.439; Cici Maldonado (PL) - 2.425; Vinícius (Solidariedade) - 2.405; Natan (Republicanos) - 2.289; Magu dos Brinquedos (Avante) - 2.073; Mariola (Podemos) - 2.027; Lucas Muniz (PP) - 2.010; Prof. Felipe Guarany (PRTB) - 1.982; Beto da Serraria (Avante) - 1.941; Juan Oliveira (PL) - 1.902; Piero Cabral (PMB) - 1.847; e Pablo da Água (PT) - 1.696. Houve vereadores mais votados que, porém, não entraram devido ao quociente de cadeiras de cada partido na Câmara Municipal de São Gonçalo.

Entre os detidos por boca de urna, somente um era o próprio candidato: Flávio da Banca, que concorria a uma vaga de vereador pelo PT, foi conduzido pela PM à 72ª DP (Neves).