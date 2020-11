Novos alunos podem realizar pré-matrícula através do site pmsg.rj.gov.br/prematricula, entre 21 e 30 de dezembro, a partir das 10h, exceto para EJA, que deve ser presencial Arquivo

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A Prefeitura abriu para renovação de matrícula para o ano letivo de 2021 na rede pública de educação. Os pais, responsáveis e estudantes maiores de 18 anos devem comparecer às unidades de ensino para realizar o processo nos dias 17, 18, 19 e 23 de novembro, das 9h às 14h. Já os novos alunos podem realizar a pré-matrícula através do site https://www.pmsg.rj.gov.br/prematricula, no período de 21 a 30 de dezembro de 2020, a partir das 10h, exceto a pré-matrícula da EJA, que acontecerá direto nas unidades de ensino.

O resultado da pré-matrícula ficará disponível a partir do dia 12 de janeiro de 2021 nas escolas e também no mesmo site em que foi realizado o processo. Já a matrícula dos alunos remanejados entres as unidades será realizada entre 13 e 19 de janeiro de 2021 diretamente na unidade de ensino. A efetivação da matrícula dos alunos contemplados na pré-matrícula será realizada de 20 a 27 de janeiro de 2021 na própria escola. O não comparecimento no período definido implicará na disponibilização da vaga para outros estudantes.

Para que a matrícula seja efetuada com sucesso, é necessário apresentar os seguintes documentos: Certidão de nascimento do(a) aluno(a) ou documentos que a substitua, duas fotos tamanho 3cm x 4cm, histórico escolar ou declaração de escolaridade constando o ano escolar para qual o discente está habilitado, comprovante de residência com CEP, carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo e carteira de Identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver. Para os alunos maiores de 18 anos, é necessário levar a carteira de Identidade (RG) e certificado de reservista, carteira de identidade (RG) e CPF do responsável, cartão de saúde do SUS e NIS com numeração do menor.