A medida não se aplica a serviços de saúde, que estão liberados, e outros tidos como essenciais, que deverão limitar a capacidade de público a 2/3, disponibilizar álcool em gel e vigiar o distanciamento entre as pessoas Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 19/11/2020 12:34 | Atualizado 19/11/2020 13:49

SÃO GONÇALO - A Prefeitura publicou um decreto no Diário Oficial desta quinta (19), estabelecendo um novo isolamento social com o fechamento total do comércio até o próximo dia 27 para fins de enfrentamento à Covid-19. Também fica proibida a circulação de pessoas nas ruas sem motivo de força maior e de crianças menores de cinco anos nos estabelecimentos.

A medida não se aplica a serviços de saúde, como clínicas médicas, odontológicas, oftalmológicas, de vacinação e de fisioterapia, laboratórios de exames clínicos e de imagem, bem como farmácias e drogarias, hipermercados, supermercados, mercados e centros de abastecimento de alimentos, padarias, pet shops, óticas, postos de combustível e chaveiros, também classificados como essenciais, mas que deverão funcionar com 2/3 da capacidade. A mesma limitação de público se aplica a barbearias e salões de beleza, que poderão funcionar apenas com hora marcada e respeitando as orientações do distanciamento mínimo obrigatório.

Publicidade

Outras exceções são bares, restaurantes e lanchonetes (com a normalidade de entrega e a retirada de alimentos no próprio estabelecimento), lojas de conveniência, shopping centers, centros comerciais e galerias, exclusivamente das 12h às 20h, desde que garantam o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70%.



Até o momento, São Gonçalo contabiliza 21.505 casos confirmados e 20.140 pacientes curados desde o início do ano. Atualmente, há 78 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 554 se recuperando em quarentena domiciliar. Além dos 733 mortos pela doença, outros nove estão sob investigação.

Publicidade

"Ao contrário do que foi divulgado em algumas mídias, a Prefeitura não determinou lockdown, e sim medidas restritivas mais rígidas no combate ao novo coronavírus. Diante da recomendação da Vigilância Sanitária, está proibido o funcionamento das atividades dos setores de turismo, cultura, lazer, educação, igrejas, academias e congêneres, enquanto as demais devem funcionar com 2/3 de sua capacidade. Tais medidas vislumbram uma redução no aumento da chamada taxa de positividade e consequente esgotamento dos leitos municipais", declarou o prefeito José Luiz Nanci (Cidadania).