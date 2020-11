Dimas Gadelha acionou o Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal e a Delegacia Contra Crimes Cibernéticos Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Candidato da coligação São Gonçalo Pode Mais, Dimas Gadelha (PT) obteve vitória na justiça eleitoral para desmentir uma notícia publicada na página de Facebook intitulada São Gonçalo Informa que dizia que fiscais do TRE-RJ haviam fechado o comitê de campanha do prefeitável às vésperas da eleição por motivo de irregularidades. O departamento jurídico da campanha acionou o Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal e a Delegacia Contra Crimes Cibernéticos. A publicação saiu do ar após determinação da Justiça Eleitoral e agora os administradores da fanpage terão que publicar o direito de resposta.

"Quero um segundo turno com propostas e sem fake news. Fomos vítimas de matérias e informações mentirosas que nada auxiliam a população na escolha do futuro da cidade. Espero que essa fase da campanha eleitoral seja pautada por propostas, como tenho feito desde o início e vejo que a população entendeu bem o nosso recado que não é de ataque a adversário algum e sim de projetos', afirmou Dimas.

Publicidade

De acordo com o advogado da coligação que reúne PT, PDT, Rede, PROS e Podemos, Marcelo Larangeira, o caso não é o único que a equipe denunciou ao TRE. "Estamos sofrendo uma série de ataques cibernéticos absurdos e não vamos nos calar. Estamos denunciando aos órgãos competentes, para que essas publicações sejam alvo de investigação e respondam civil e criminalmente. Fake news é crime, de acordo com a Lei 13.834/2019, com pena de até oito anos de prisão e multa para quem compartilha. É bom que todos tenham ciência disso", alertou.