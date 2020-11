Os encontros são voltados para professores, tanto da rede pública quanto privada, e acontecerão através da plataforma Zoom, às 16h dos dias 23 e 25/11 e 02 e 04/12 Arquivo

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Educação, através da Subsecretaria de Planejamento Educacional e Formação Continuada, promove a partir desta segunda-feira (23) o Projeto Hábitos Saudáveis. Com duração até a primeira semana de dezembro, a iniciativa incentiva a promoção da vida. Os encontros são voltados para professores, tanto da rede pública quanto privada, e acontecerão através da plataforma Zoom, às 16h dos dias 23 e 25/11 e 02 e 04/12. Os encontros terão dicas e orientações para ajudar os professores a lidar com a saúde nesse período de pandemia.

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, explica a importância deste projeto para os educadores: “Neste momento bem tumultuado que estamos vivendo, procuramos focar na formação continuada de nossos professores e neste projeto compartilhamos dicas de hábitos saudáveis, com profissionais capacitados. É a nossa forma também de acolher e cuidar dos nossos”, justificou.

Os professores da Rede Municipal de Educação que participarem dos quatros encontros de formação receberão um certificado de 20 horas fornecido pelo Centro de Referência Municipal em Formação Continuada (Crefcon) Prefeito Hairson Monteiro dos Santos, localizado no Barro Vermelho.

O subsecretário de Planejamento Educacional e Formação Continuada, professor Fernando Peres, conta em detalhes como funciona esse projeto que, segundo ele, tem sido fundamental para a vida dos profissionais de educação: “Neste caminho das formações com coparticipação do setor privado, neste caso com a NTICS, vamos compartilhar saberes muito úteis no final deste ano letivo, que foi bem difícil para todos nós. As formações com a parceria do Crefcon estão mudando muito a forma de os professores enxergarem o mundo que muda muito rápido, por isso precisamos destas e de várias outras formações”, afirmou.

Já o coordenador de projetos, o professor Júlio Vidal, ressalta o sentimento em trazer eventos assim para os professores gonçalenses. “São três caminhos sem volta: os cursos de formação continuada, as parcerias público-privadas e a integração entre os diversos setores da Secretaria de Educação, no caso o Crefcon e a intersetorialidade com as outras secretarias municipais. Nós da Coordenação de Projetos estamos felizes em conseguir realizar mais este trabalho para os professores da rede”, concluiu.

Confira o cronograma dos encontros virtuais do Projeto Hábitos Saudáveis:

Dia 23/nov – Hábitos Saudáveis para a Mente



Dia 25/nov – Hábitos Saudáveis para o Corpo



Dia 2/dez – Hábitos Saudáveis para a Voz



Dia 4/dez – Alimentação Saudável



Para participar dos encontros, basta acessar o link http://bit.ly/3flKolf ou pelo Id: 610 605 3894, senha: importo.