Por O Dia

Publicado 25/11/2020 00:00

Uma pesquisa de intenção de votos feita em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, e divulgada hoje aponta Dimas Gadelha (PT) como candidato favorito a assumir à prefeitura do município. Segundo o levantamento, o petista aparece com 43% das opiniões populares na disputa contra o rival Capitão Nelson (Avante), que registra 27%. Brancos e nulos são 18% e não souberam ou não responderam 12%.

Feita pela Inteligence Serviços, a pesquisa ouviu 600 eleitores entre segunda (23) e terça-feira (24). Brancos e nulos foram 18% e os 12% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A margem de erro no levantamento é de 4%. O segundo turno das eleições acontece neste domingo.

Nas últimas semanas, Dimas Gadelha, que foi o candidato mais votado no primeiro turno, com 31,36% dos votos válidos, recebeu o apoio de prefeitos de municípios próximos como Rodrigo Neves (PDT), de Niterói, e Fabiano Horta (PT), de Maricá. Ambos, já participaram de compromissos de campanha do candidato do PT em São Gonçalo.

Já Capitão Nelson, que recebeu 22,82% dos votos, apareceu em vídeos nas suas redes sociais ao lado dos ex-rivais Ricardo Pericar (PSL) e Roberto Sales (PSD). A dupla decidiu apoiar o candidato do Avante no segundo turno.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-05103/2020.