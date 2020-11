O local funciona diariamente das 8h às 17h e conta com técnicos de enfermagem e enfermeiros, pessoal administrativo, voluntários da Defesa Civil e guardas municipais Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/11/2020 20:06

SÃO GONÇALO - O primeiro dia de funcionamento do novo posto de testagem de Covid-19 na Praça Zé Garoto recebeu 497 pessoas nas quatro primeiras horas de atendimento. A nova unidade ajudou a desafogar as outras 13, que desde março oferecem o teste rápido na cidade. O prefeito José Luiz Nanci, que também é médico e determinou a abertura do local, acompanhou a montagem da estrutura desde o dia anterior.

"A procura pelo teste rápido aumentou muito desde a semana passada, quando os casos da doença voltaram a crescer. Ontem, durante as nossas visitas de rotina às unidades de saúde, identificamos aglomerações em algumas regiões e resolvemos então ampliar o número de postos de testagem", explicou o prefeito, garantindo que outros novos locais também serão abertos.

A estrutura do local conta com dois ônibus da Guarda Municipal, técnicos de enfermagem e enfermeiros, pessoal administrativo, voluntários da Defesa Civil e guardas municipais. Os pacientes obedecem ao fluxo de atendimento, onde idosos e pessoas com deficiência têm prioridades e os testes positivos são encaminhados para o Centro de Triagem, onde um médico assume o caso.



O novo espaço vai funcionar diariamente, inclusive aos finais de semana, das 8h às 17h. Outro local que faz o exame é a Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, que atende de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus atende todos os dias das 8h às 18h e o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, atende diariamente em plantão 24h.

Quem quiser saber se está contaminado com o novo coronavírus deve se dirigir aos locais que fazem o teste rápido. Os outros funcionam de segunda a sexta, das 9h às 16h: PAM Coelho, PAM Neves; PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, na Zé Garoto; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara.