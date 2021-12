As tendas para gripe contam com duas equipes médicas cada e equipe de enfermagem. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo montou dois pontos de atendimento para melhor atender a população, que está com sintomas de gripe, no Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto; e na Unidade Municipal de Pronto-Atendimento (Umpa) de Nova Cidade, onde foi montada uma tenda. As duas unidades farão atendimentos, por tempo indeterminado, diariamente, das 8h às 20h (PSC) e das 8h às 17h (Nova Cidade), para os moradores com mais de 12 anos.

De acordo com o subsecretário de Urgência e Emergência, Açu Deccache, esses locais contam com duas equipes médicas cada e equipe de enfermagem. “Os pontos da gripe foram instalados para acelerar o atendimento daqueles que estão com os sintomas da doença e desafogar a área dos atendimentos de emergência das unidades. Apesar do aumento da síndrome gripal, esses espaços direcionados conseguirão acolher e dar todo o suporte necessário para a população ter um atendimento de qualidade”, disse Deccache.

No PSC, os atendimentos para os casos de síndrome gripal estão sendo feitos em um anexo. São cerca de 180 atendimentos, em média, por dia. Quando há suspeita de covid-19, os gonçalenses são encaminhados para o Centro de Triagem, que fica nas proximidades e é referência para o atendimento ao coronavírus.

Na Umpa de Nova Cidade, a estrutura conta com um setor de espera, triagem e dois médicos. Caso o paciente necessite de um suporte maior, eles são levados para o interior da Umpa, para uma área específica. Nesta quinta-feira (16), primeiro dia de funcionamento da tenda na Umpa, 118 pessoas foram atendidas até as 15h30.

“Montamos esses dois pontos de apoio, pois são os locais que estavam ficando mais cheios com os casos de síndrome gripal”, finalizou o subsecretário.