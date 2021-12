Segundo as informações, em seis meses, mais de 1.500 pessoas já foram atendidas pelo serviço. - Divulgação Assistência Social

Publicado 20/12/2021 17:37

A Secretaria de Assistência Social da cidade de São Gonçalo ao seguir com um trabalho permanente para promover a cidadania e garantir os direitos de toda a população conta com o Comitê Gestor Municipal de Política de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, um serviço que faz parte da Subsecretaria de Proteção Social Especial. Segundo a pasta, o objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de aquisição de documentos como forma de acabar com a invisibilidade dos que estão à margem dos serviços sociais. Em seis meses, mais de 1.500 pessoas já foram atendidas pelo serviço.

“O maior objetivo do Sub-registro é trazer o indivíduo que está no ostracismo social, ou seja, sem nenhuma visibilidade documental, para o protagonismo social, tendo acesso às garantias de direitos”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

O serviço, que além de ter um espaço reservado exclusivo para atendimento na sede da Secretaria de Assistência Social, no bairro Venda da Cruz, também é oferecido nas principais ações de assistência que a Prefeitura de São Gonçalo promove, como o Cidadania Itinerante e o Justiça Itinerante.

"O comitê vai muito além de dar encaminhamento e gratuidade para nossos usuários, ele permite a existência de fato e de direito de cada um de nós. Busca criar um acesso igualitário na inclusão social, propor um serviço de qualidade para a população mais vulnerável. Quando o município consegue acessar quantitativamente seus beneficiários é possível traçar metas e programas sociais com empenho do Estado e da União", declarou o subsecretário Jair Mello.

Segundo as informações, as equipes que atuam no espaço do Sub-registo atendem, em média, 200 pessoas por semana. Entre os serviços oferecidos estão emissão de segunda via de RG; solicitações decorrentes das redes assistenciais municipais que acolhem usuários; pessoas com algum tipo de deficiência; em situação de vulnerabilidade extrema que necessitam de algum auxílio e/ou necessitam de cirurgia e atendimento médico urgente.