O resultado da pré-matrícula será divulgado no site da Prefeitura e nas escolas a partir de 10 de janeiro de 2022. - Divulgação PMSG

Publicado 17/12/2021 20:52

A Educação de São Gonçalo divulgou agenda escolar para o próximo ano e a pré-matrícula para novos alunos da rede municipal pode ser efetuada através do link servicos.pmsg.rj.gov.br/educacao/prematricula, a partir da próxima segunda-feira (20). Segundo a Prefeitura, o prazo é até 30 de dezembro de 2021 e o Executivo salienta que a ordem da inscrição efetuada na internet não será considerada na alocação dos alunos. O resultado da pré-matrícula será divulgado no site da Prefeitura e nas escolas a partir de 10 de janeiro de 2022.

Aos interessados a efetivação da matrícula dos alunos contemplados na pré-matrícula será realizada no período de 17 a 21 de janeiro de 2022 na própria unidade de ensino. Segundo as informações, o não comparecimento no período definido implicará na disponibilização da vaga para a comunidade.

"No ato da matrícula, os responsáveis pelos alunos deverão apresentar a original e cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento do(a) aluno(a) ou documentos que a substitua; dois retratos 3 x 4; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo; carteira de Identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver; para maiores de 18 anos: carteira de identidade (RG) e certificado de reservista; carteira de identidade (RG) e CPF do responsável; Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor", informou a Prefeitura no texto.

As vagas remanescentes serão disponibilizadas no período de 24 de janeiro a 28 de janeiro de 2022, diretamente na Unidade de Ensino.