O ex-prefeito Nanci aplicou 28,72% do orçamento municipal em Educação, o mínimo é 25%. - Divulgação

O ex-prefeito Nanci aplicou 28,72% do orçamento municipal em Educação, o mínimo é 25%. Divulgação

Publicado 17/12/2021 17:49

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou por unanimidade, na última quarta-feira (15), as contas do município de São Gonçalo relativas ao ano de 2020. Os conselheiros garantiram que o município aplicou os recursos públicos no respeito aos limites de gastos fixados em lei.

Segundo o TCE-RJ, entre os pontos destacados na prestação de contas do prefeito José Luiz Nanci (PPS) estão a aplicação de 28,72% do orçamento municipal em Educação (o mínimo é 25%) e a correta destinação aos recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb).

Os conselheiros destacaram também a aplicação de 16,20% dos recursos orçamentários em Saúde (o mínimo é 15%) e o respeito, em todos os quadrimestres de 2020, ao limite para despesas com pessoal, que é de 54% da Receita Corrente Líquida.