A Prefeitura da cidade de São Gonçalo divulgou nesta segunda-feira (20), que deu início as inscrições para o concurso da Guarda Municipal, que será reaberto nesta quinta-feira (23) para o provimento de cargos da carreira de Guarda Municipal Nível II do Quadro Permanente da corporação. Segundo o Executivo, serão 160 vagas, sendo 40 vagas imediatas e 120 em cadastro de reserva para cargos de nível médio. O salário base adicionado às gratificações pode chegar a até R$ 3.506,47.

Aos interessados, as inscrições para o concurso podem ser realizadas pela Internet, somente através do endereço eletrônico www.selecon.org.br. "As inscrições serão abertas a partir do dia 23 e estrão abertas até às 23h59min do dia 20 de fevereiro, sendo o dia 21 do mesmo mês o último dia para o pagamento do boleto bancário. Quem efetivou a inscrição antes da suspensão do processo seletivo já está confirmado", afirmou a Prefeitura no texto.

Confirmação da inscrição - Segundo o poder público, para saber se os dados do candidato foram recebidos e o pagamento foi processado, a confirmação da inscrição poderá ser feita a partir do dia 14 de março, no site do Instituto Selecon, através do link ‘Painel do candidato’. "

Para solicitar a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Requerimento de Isenção do valor da inscrição, via Internet, através do site do www.selecon.org.br, de 00h01min do dia 21 de dezembro até às 23h59min do dia 22", ressaltou o Executivo no comunicado.