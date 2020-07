Conhecido por muitos que passam pela Av. Getúlio de Moura, na altura do Centro de São João de Meriti, o guarda municipal Moab da Silva, 49 anos, segue com seus passos de dança e seu jeito irreverente de cuidar do trânsito da cidade. Durante a pandemia, ele teve que se adaptar ao distanciamento social, evitando abraços e apertos de mão. Algo que para ele é difícil devido ao carinho de pedestres e motoristas.

“Às vezes chego aqui e encontro pessoas tristes, então dou um grande ‘bom dia’ e elas se alegram, respeitam o trânsito, brincam e seguem felizes. Eu procuro fazer meu trabalho com muito orgulho e alegria, graças à Papai do Céu, que me dá forças”, afirmou Moab.

Agente da Guarda Municipal de Meriti faz sucesso no trânsito com sua dança e alegria. #ODia pic.twitter.com/fTYrbf9H98 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 29, 2020

Morador de São João de Meriti há 35 anos, o professor Wellington Guerra, não poupou elogios ao guarda, “Ele é muito bem-humorado, os estresses dos motoristas acabam com a alegria que ele transmite”, contou.

Para atender a demanda da cidade, Moab chegou a ser transferido para outro posto, mas o prefeito da cidade, Dr. João, atendeu os pedidos da população e do então secretário de Trânsito e determinou que o guarda voltasse ao seu antigo posto.