Procon Municipal é reativado por Prefeitura de São João de Meriti

Após ter sido desativado pela gestão anterior, o Procon Municipal foi reinaugurado nesta quinta-feira, 30, ás 9h, pelo atual prefeito, Dr. João, a fim de solucionar problemas na relação de consumo, dentro do município de São João de Meriti. Os serviços prestados contarão com atendimento por telefone e via WhatsApp, em números ainda não definidos, além de ações de proteção ao consumidor e orientações sobre direitos e deveres.

“O objetivo é cuidar dos interesses dos consumidores e do comércio, com ênfase na mediação entre as partes”, explica o subsecretário de assuntos jurídicos do Procon, Marcio Egger.

Durante a pandemia, onde muitos podem estar com seus aluguéis atrasados, o novo serviço buscará o consenso para oferta de descontos de aluguéis para comerciantes e inquilinos, evitando ações de despejo. “Caso a mediação não seja possível, o Código de Defesa do Consumidor será aplicado, a rigor da Lei”, concluiu o subsecretário.

Novo serviço buscará o consenso para oferta de descontos de aluguéis para comerciantes e inquilinos - Divulgação

Localizado no mesmo endereço anterior (Shopping do Jeans), em Vilar dos Teles, a nova unidade funcionará com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.