Sétimo Mutirão de Testes Rápidos é realizado na Vila Tiradentes

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na última sexta (31), o sétimo mutirão de testes rápidos para Covid-19. O evento ocorreu no bairro Vila Tiradentes e contou com o ônibus ginecológico da pasta. 312 testes rápidos e 38 preventivos foram realizados na população.

O Prefeito do Município, Dr. João, ressalta que o mutirão continua acontecendo semanalmente e milhares de pessoas serão testadas. “O evento nos dá informações para podermos conter o foco aqui na região, o resultado vai nortear a Secretaria de Saúde para direcionar novos serviços no bairro, a pandemia ainda não terminou, vamos manter as precauções”, afirmou.

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, aproveitou a ocasião para agradecer o empenho de todos e falou sobre metas para as próximas ações. “Estamos planejando um evento ainda maior aqui para a Vila Tiradentes, trazendo o trailer de clínica médica, de pediatria e ainda manter o carro ginecológico por 30 dias aqui”, contou.

A presença do ônibus ginecológico da pasta foi um diferencial para esta edição do evento - Divulgação

A secretária comentou ainda que a barreira sanitária, que inibe a entrada de pessoas contaminadas na cidade, irá abranger a região da Bacia de Éden e que a pasta está com mais projetos para a região.