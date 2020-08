Detran amplia vagas diárias para solicitações de carteira de identidade

52 postos de identificação civil, que já estavam em funcionamento para a entrega de carteiras solicitadas antes da pandemia, voltam com os serviços de primeira e segunda via da carteira de identidade. Além da capital, outros 25 municípios fluminenses são contemplados com a medida, entre eles, A partir desta segunda-feira (3),de identificação civil, que já estavam em funcionamento para a entrega de carteiras solicitadas antes da pandemia, voltam com osde primeira e segunda via da. Além da capital, outros 25 municípios fluminenses são contemplados com a medida, entre eles, São João de Meriti , Nova Iguaçu e Mesquita. A retomada gradual dos serviços do Detran já atende 11 mil pessoas por dia em todo estado.

Para ter acesso aos procedimentos é necessário agendamento prévio pelo site do DetranRJ ou pelo teleatendimento (21 3460-4040 / 3460-4041 / 3460-4042). Os horários de funcionamento variam de acordo com cada unidade, por isso informe-se no ato do agendamento.

A entrega dos documentos de identidade solicitados antes da pandemia continuará acontecendo nas unidades divulgadas anteriormente e não necessita de agendamento. Só estarão disponíveis nos postos abertos as identidades solicitadas nesses locais. Quem deu entrada em uma unidade que ainda se encontra fechada precisa aguardar a reabertura do local.

O DetranRJ reforça que não é preciso correr aos postos. “Estamos seguindo um plano gradual e responsável de retomada das atividades e, a cada semana, o número de postos, vagas e serviços é ampliado. Saltamos de cerca de 240 vagas por dia no início do plano para mais de 11 mil vagas diárias”.