Na manhã desta terça-feira (04), quatro homens foram presos por policiais militares do 21º BPM após um confronto entre os criminosos e agentes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Houve troca de tiros e três indivíduos ficaram feridos. Na ação um pistola foi apreendida e o veículo, constatado como roubo, recuperado.

Segundo os policiais, a equipe estava em serviço na Rua Ibicuí com a Itaocara, no bairro Parque Araruama, quando suspeitaram de um veículo Renault Sandero, na cor prata. Foi dado a ordem de parada, entretanto, os mesmos não obedeceram e ainda dispararam contra os policiais.

Ainda de acordo com o batalhão, após breve troca de tiros, a equipe conseguiu deter os quatro criminosos, que estavam no interior do carro, sendo que três deles ficaram feridos. O 21º BPM não informou o estado de saúde dos baleados.

A guarnição os levou à 54ª, em Belford Roxo, para registro da ocorrência.