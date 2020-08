Vídeo: Incêndio atinge fábrica de tapetes em São João de Meriti

Um incêndio destruiu uma fábrica de tapetes na Rua Maria Magalhães, bairro Jardim Iris, em São João de Meriti, na madrugada desta quarta-feira (5). Segundo moradores, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h30, mas ainda há fumaça no local neste momento. Alguns vizinhos do galpão tiveram que deixar suas residências por segurança. destruiu uma fábrica de tapetes na Rua Maria Magalhães, bairro Jardim Iris, em, na madrugada desta quarta-feira (5). Segundo moradores, ofoi acionado por volta das 2h30, mas ainda há fumaça no local neste momento. Alguns vizinhos do galpão tiveram que deixar suas residências por segurança.

Mais de dez veículos do Corpo de Bombeiros trabalharam para combater as chamas, que derrubaram todas as paredes e o telhado do estabelecimento. A Defesa Civil foi acionada para verificar se houve danos às estruturas. A rua está interditada.

Não há registro de vítimas.