MPF destina R$ 200 mil para produção de álcool em gel pela UFRJ

MPF) perante ao Juízo 3ª Vara Federal em R$ 200 mil para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para produção de material no combate à Covid-19. A decisão para fabricação de álcool em gel, oriundos de acordos e condenações criminais, será nos autos do procedimento 5002371-49.2020.4.02.5110. O Ministério Público Federal () perante ao Juízo 3ª Vara Federal em São João de Meriti , irá destinar cerca depara a Universidade Federal do Rio de Janeiro (), para produção de material no combate à. A decisão para fabricação de álcool em gel, oriundos de acordos e condenações criminais, será nos autos do procedimento 5002371-49.2020.4.02.5110.

A pedidos, 30% do álcool em gel será destinado às secretarias de saúde da Baixada Fluminense conforme necessidade e planos de contingência de enfrentamento à pandemia. O juízo, a pedido e com participação do MPF, ficará responsável pela prestação de contas por parte dos setores de compra e produção da universidade.