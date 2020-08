Paulinho do Sindicato, do PT, afirma que seu maior desafio será pôr em dia o salários dos aposentados

A série de lives com os pré-candidatos a prefeito de São João de Meriti, promovida pelo jornal O DIA, recebeu nesta sexta-feira Paulinho do Sindicato, do PT. Na entrevista, o pré-candidato abordou a questão dos concursos públicos no município para diminuir assim os cargos comissionados e ajudar aqueles que merecem. Comandaram a conversa, o colunista político do DIA Sidney Rezende e o repórter Eric Macedo.

O pré-candidato disse acreditar que a solução para resolver os dez meses em atraso do pagamento dos aposentados é a valorização dos concursos municipais. Segundo ele, a ideia é diminuir os comissionados e contratar novos servidores através de concurso. Assim, conseguirá aumentar a receita e pagar os aposentados.

“Meu maior desafio será acertar a folha de pagamento dos aposentados. Chega a ser desumano parar na porta da Câmara ou da Prefeitura e vê-los pedindo ajuda para comprar um remédio, por exemplo. Eu, eleito, não vou descansar enquanto, nos primeiros dois meses, não colocarmos isso em dia. Este não é só um problema dos aposentados, e sim do município de Meriti. Vou tentar com muita garra resolver isso. O caminho que acredito é concurso público para fortalecer o recolhimento”, afirmou.

Ex-secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Paulinho quer dar ao cidadão meritiense os valores e benefícios que todos merecem, tendo em vista que na Baixada Fluminense esse termo não é muito visto no dia a dia.

“Podemos observar na Baixada Fluminense que precisamos avançar e muito na questão dos Direitos Humanos. O povo sofre com muitas injustiças, muitos crimes sem serem resolvidos e acabam ficando sem respostas. Creio que um governo sério deve investir muito nessa área. Quero criar vários polos espalhados pela cidade com atendimento à mulher e unir a Secretaria de Assistência Social com a de Direitos Humanos, para alcançarmos o sucesso”.

Para espectadores da live, São João de Meriti está com problemas na geração de empregos e na segurança pública. O pré-candidato concordou com essa opinião e acrescentou: “Uma das minhas prioridades será construir condições de empregar nossos munícipes. Precisamos incentivar os empresários da cidade e dar condições para que eles gerem novos empregos. Em relação à segurança, não acho correto armar a Guarda Municipal, diferente do que foi dito na entrevista de outro pré-candidato, ontem. Devemos investir na educação no município para, futuramente, termos pessoas melhores”, acrescentou.