Homem é preso dirigindo carro roubado em São João de Meriti

Policias Militares do 21º BPM estavam em serviço na Rua Rocha Pombo, Jardim Sumaré, São João de Meriti, quando avistaram um automóvel em atitude suspeita e foi dado ordem de parada. Após revista, foi constatado que o condutor não tinha nenhum documento do automóvel.

De acordo com a equipe policial, foi realizado contato com a sala de operações e constatado que o chassi do veículo não estava de acordo com a placa instalada. Na verdade, o chassi era de um automóvel roubado.

Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido para a 54º DP (Belford Roxo).

