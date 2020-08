Foragido da justiça é preso após confusão em bar de Meriti

No último domingo, 16, Policiais Militares do 21º BPM foram acionados pela sala de operações para verificar uma vítima de facada na barriga, no Hospital geral de Nova Iguaçu. Segundo o homem, a confusão aconteceu em bar da praça da prefeitura de São João de Meriti, onde estava tomando uma cerveja com uns amigos. O rapaz que deu uma facada em sua barriga, acabou fugindo do local.

De acordo com a equipe policial, ao pedir a documentação do homem, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para a 54°DP e ficou preso para o cumprimento do mandado.

Leia também: Homem morre após confronto com a PM em Meriti